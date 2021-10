Reportáž: Poslední úder blesku. Vladimir 518 a další se rozloučili s labelem BiggBoss

Stál na počátku změny, kdy se tuzemský hip hop vyšvihl z podzemí do mainstreamu. Label BiggBoss v posledních letech rozšířil záběr a začal vydávat i hlučná kytarová alba. Teď po 15 letech skončil.

Koncem listopadu 2006 se ve smíchovském centru MeetFactory křtila kniha 2666: Praha Odyssey, první počin vydavatelství BiggBoss. To založil raper Vladimir 518 s kolegy, aby mohli činnost podzemního labelu Terrorist uzpůsobit fungování nového milénia. Teď se kruh uzavřel a na stejném místě se BiggBoss symbolicky rozloučil sobotní přehlídkou svých kapel nazvanou Last Blast. „Díky, že jste byl ochotní sledovat tenhle kulturní experiment,“ vzkázal raper Vladimir 518.

Večer zahájil Štěpán Hebík alias 7krát3 se svou kapelou, snad proto, aby bylo hned od první minuty plno. Českobudějovický zpěvák patří mezi nejmladší akvizice labelu a symbolizuje cit lidí kolem BiggBoss pro hledání umělců, kteří chtějí jít vlastní cestou. Hebík je jedním z největších pěveckých talentů současnosti, nebojí se provokací, humoru ani koketování s uhlazeným popem. K podbízivosti má ale daleko.

Aranžmá pro živou kapelu v sobotu sluší hlavně singlu Brko a deka. „Za to mi ty roky stály, za to mi kroky stály,“ shrnuje Hebík v písni Kroky své veskrze krátké působení v BiggBoss, pod jehož značkou vydal debutové EP nazvané I. Do stroje zapadl skvěle, což se ukazuje ve skladbě Boh dal love, jíž svůj set končí s hosty Vladimirem 518 a Orionem.

Mejdan má neúprosný rytmus. Na rozpisu je deset kapel, každá dostává půl hodiny bez ohledu na zvučnost jména. Během koncertů za zády vystupujících občas probíhá přestavba pódia, což jako by připomínalo urputnost týmu okolo BiggBoss. „Každý člověk je synem své práce,“ zní jedno z hesel vydavatelství, které toho večera svítí z mnoha triček a mikin.

Splynutí subkultur

Jako druhá na pódium přichází Hellwana, mladá raperka, o níž bylo slyšet před třemi lety díky vítězství v exportní soutěži Czeching. Sál nechává prostoupit dunivými basy, těkavými údery digitální hi-hatky a pouze s DJem za zády rozhýbává dav. Střídá zpěv i rap a set končí působivým přednesem do ticha.

Na zvuk mrazivého hip hopu navazuje brněnský raper Maniak. Do publika začíná pálit aktuální singl Tarantino zakončený pokřikem „růžovej AK, růžovej AK“ odkazujícím na samopal AK-47. A lidé ty střely přijímají s radostí. „Ukažte mi vaši manikúru,“ žádá Maniak les rukou a dostává ho hned.

S příchodem královéhradeckých The Atavists začíná být zřejmější, jak je BiggBoss nesourodá parta. Vyznavači zvuku 60. a 70. let minulého století zapadají mezi rapery především díky nekompromisnímu trvání na mohutných kytarových riffech a muzikantských finesách, jakkoliv se to může zdát v roce 2021 jako přežitek. Ve hře kytaristy a zpěváka Adama Krofiana dochází k neustálým námluvám preciznosti s živelností a většinou se potkávají.

Publikum s příchodem kytar lehce prořídne, přesto je zřejmé, že jde spíš o splynutí subkultur než střet. The Atavists svůj set končí překvapivě, s Jakubem Kaifoszem za mikrofonem, písní Úplně to samý z repertoáru jeho kapely Wild Tides. Niterná zpověď o zlomeném srdci se ale poněkud topí ve zvuku nabuzených nástrojů, Kaifosz jinak intimní skladbu podává s gustem zpěváka grindcoreové kapely.

Kruhy odcházení

Aplaus při nástupu skupiny WWW je nesrovnatelný. Hiphopová kapela Ondřeje Anděry, výtvarníka i textaře Lubomíra Typlta a zpěvačky Milesy Anděra Zrnić je s BiggBoss pevně spjata.

Jejich comebacková deska Neurobeat byla v roce 2006 první, která pod značkou BiggBoss vyšla. Svým experimentálním charakterem zároveň předznamenala rozkročenost labelu. Nyní, kdy vydavatelství končí, se tak kruh uzavírá podruhé - Neurobeat v těchto dnech znovu vychází coby poslední hudební počin labelu, navíc poprvé na vinylu. Křest je naplánován na 15. září do pražského Centra architektury a městského plánování.

Ondřej Anděra a Milesa Anděra Zrnić alias WWW Neurobeat a jejich tři roky starý singl Stát. | Video: BiggBoss

V Meetfactory se WWW svým industriálním hip hopem s příměsí dada daří hypnotizovat publikum, klub protknuli téměř hmatatelným napětím. Právě jejich koncertem začíná večer naplno fungovat. „Jako soundtrack k sebevraždě je to skvělý,“ pochvaluje si fanoušek a WWW kontrují textem „neutopíš se dvakrát ve stejné řece“.

Přestože jsou služebně jedna z nejstarších hiphopových kapel v Česku, po téměř 30 letech znějí nejexperimentálněji ze všech na pódiu. A divokostí si v ničem nezadají s hlasitými sestavami, jež mají teprve přijít.

Zpěvačka Milesa Anděra Zrnić rapuje stoicky a připomíná robotické lidi z kapely Kraftwerk, Ondřej Anděra rukama kreslí texty do vzduchu, zatímco „z nebe padá hořící pes“, a beaty zní, jako když o zem pleskne maso. Zkamenělé. Jen by tomu slušel mohutnější zvuk.

Zničehonic se na pódiu opět vyloupnou Vladimir 518 s Orionem a závěrečný track Du dolů dostává na Anděrově beatu industriální nádech. Zatímco originál je melancholický, nyní skutečně zní jako stanice metra Anděl před odjezdem posledního metra.

Co bude, až nebude BiggBoss

Set WWW téměř plynule přechází ve vystoupení formace PSH. Když zazní úvodní Já to řikal, klubem proletí tlaková vlna. Pro Penery strýčka Homeboye, jak se skupina založená v 90. letech jmenuje, není problém postavit půlhodinový set výhradně z hitů. Sazí jeden za druhým, publikum „dělá bordel“.

Zařazení skladby Co bude, až nebude rap na konec setlistu vypovídá o budoucnosti lidí kolem BiggBoss mnohé. PSH ji vydali před 11 lety na albu Epilog jako falešnou zprávu o konci kapely.

Orion v klipu řídí taxi, Vladimir 518 pracuje v ochrance a Mike Trafik provozuje stánek s rychlým občerstvením. Nic z toho se samozřejmě nestalo, kapela funguje dál, konce a tlusté čáry používá jako cestu ke znovuzrození.

Ve skladbě PSH nazvané Co bude, až nebude rap hostuje klávesista Roman Holý. | Video: BiggBoss

S další sestavou Hentai Corporation zahrají PSH letitý hit Praha v živém provedení, pak už se zase rozezní kytary a řev. „Když už pí*ovina, tak pořádná,“ zazní spokojeně z publika. S pražskými thrashmetalisty lomeno exhibicionisty Hentai Corporation se noc přelévá do tvrdší fáze, basové frekvence střídá dobrovolná tortura kytarami a jekotem. Publikum opět řídne, částečně ale nejspíš i kvůli odjezdu posledních denních spojů.

Hentai Corporation střídá zasněný Lazer Viking. Kdysi kytarovou kapelu teď Jakub Kaifosz představuje jako show jednoho muže za syntezátory, což je pro většinu přihlížejících možná až příliš velký převrat.

Když něco končí…

Součástí vesmíru BiggBoss byl vždy i chaos. Ke konci sobotního večera ho intenzivně zhudebňují FVTVRE. Mnozí z těch, co v publiku zůstali, označují jejich koncert za nejlepší z celé akce. Tu ukončí uskupení Mutanti hledaj východisko.

Prostory bývalé továrny na sklo MeetFactory byly pro završení tak velkého projektu jako BiggBoss nakonec ještě komorní. Večer připomínal spíš setkání přátel a fanoušků, kteří label sledují od jeho zrodu. Početnější rozloučení se konalo už začátkem září na smíchovské náplavce, kam dorazilo několik tisíc lidí.

Vydavatelství BiggBoss představovalo na české kulturní scéně nezanedbatelnou energii, ať už ji vkládalo do vydávání hudby, nebo knih. Mnoho jejich večírků je nezapomenutelných, Last Blast se mezi ně zařadí. PSH a spol. v sobotu opět dokázali vytvořit atmosféru, kdy mezi publikem a pódiem mizí bariéry, což je princip vycházející z punkových kořenů českého hip hopu.

Jak Vladimir 518 několikrát naznačil, posledním úderem blesku, jež má BiggBoss v logu, nic nekončí. Tahle energie jen tak nevyhasne, jen bude k lidem proudit v jiných formách.