Recenze: V hudbě nezáleží na genderu ani době. Mozarta s Českou filharmonií dirigovala žena

"Já mám k jeho hudbě vztah jako asi každý – zbožňuju ji," řekla v rozhovoru před dnešním koncertem s programem složeným výhradně z hudby Wolfganga Amadea Mozarta finská dirigentka Susanna Mälkki.. ----- "My relationship with Mozart is, I guess, the same as everybody else's – we love his music," said the Finnish conductor Susanna Mälkki before today's Czech Philharmonic concert of an all-Mozart programme.