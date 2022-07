Recenze: Salta a táborák na Colours. Twenty One Pilots odehráli výpravnou show

Festival Colours of Ostrava se po dvou letech pandemie vrátil v plné síle. Vrcholem jeho prvního, středečního dne bylo vystoupení amerického dua Twenty One Pilots, kromě nejhranějších světových hitů zazněla i česká odrhovačka Co jste hasiči.

Na nazdobené pódium, připomínající interiér vesmírného korábu, vešli v černých kuklách jako dvojice rabiátů. Když dohráli úvodní hity Heathens a Morph, vylezli na dřevěné piano, masky strhli a bubeník seskočil saltem zpět za svou soupravu.

Twenty One Pilots předváděli na Colours of Ostrava akrobacii, uprostřed pódia zapálili táborák a drnkali u něj písničky. Následně přihodili českou lidovku, vylezli na obří lešení, v závěru koncertu se nechali držet rukama fanoušků v prvních řadách, zatímco bušili do obřích bubnů, z nichž létaly konfety.

Třiatřicetiletý zpěvák a multiinstrumentalista Tyler Joseph a jen o rok starší bubeník Josh Dun uzavřeli úvodní den festivalu hektickou show plnou rádiových hitů a coververzí. Kvůli mdlému zvuku to přitom zpočátku na velkou parádu nevypadalo.

"Rozjeďte tu show, rozjeďte tu show," deklamuje jeden z fanoušků v davu do strojového rytmu, linoucího se z pódia, a napodobuje při tom hiphopové frázování. Ostravské publikum čekalo především velkolepou podívanou, k níž bude hrát hudba. I přes pomalejší rozjezd málokdo pochyboval, že by nepřišla.

Twenty One Pilots patří mezi nejhranější kapely současnosti, pravidelně vedou hitparády a pošilhávají na streamovací rekordy. Duo z amerického Ohia za to vděčí zkratkovitým hitům, které svou kadencí připomínají sekvence na sociálních sítích.

Místo jednotného výrazu preferují roztěkanost, silné melodie a zapamatovatelná hesla dokážou vepsat prakticky do každého žánru. Jejich repertoár připomíná průlet populární hudbou posledních 50 let. Jednu chvíli hrají funky, pak přijde rocková pasáž, načež Tyler Joseph začne rapovat. Během několika úderů přeskočí na reggae rytmiku, již brzy zkalí drum’n’bass nebo běsnění elektronického dubstepu. Výjimkou není ani řev typický pro hardcore koncerty.

Přestože od roku 2011 fungují jako duo, současné turné jedou s pětičlennou kapelou, jež Josepha s Dunem doprovází nejčastěji ve složení dvě kytary, basa, klávesové nástroje a trumpeta. Bohaté obsazení umožňuje sestavě rozvinout zvuk do plnosti, přesto velká část koncertu stojí na předtočených partech.

V Ostravě tenhle pelmel narážel na limity zvukového aparátu. Zkraje spíš plynul, než aby tlačil, ve vypjatějších momentech splýval v hluk. Dojem se nicméně lišil podle toho, kde člověk stál.

Co jste hasiči, co jste dělali

Headlinerům prvního večera Colours nelze odepřít cit pro drama. Zhruba v polovině koncertu nechali uprostřed pódia zapálit táborový oheň a sesedli k němu jako na čundru. Frontman si vzal ukulele, Dun vyměnil bicí za perkusivní nástroj cajón, zbytek kapely obestoupil ohniště s houslemi nebo tahací harmonikou. Ten večer nastal superúplněk a škoda, že se nad jemnou krustou mraků dal jen vytušit.

V teatrálně intimní atmosféře hudebníci zahráli mix známých písní jiných autorů. Po I Can See Clearly Now přeskočili na My Girl od skupiny Temptations, načež se k hitu amerického zpěváka Johnnyho Nashe zase vrátili. Přidali několik dalších, přeskakovali z jedné slavné melodie na druhou. V hudební terminologii se takový mišmaš označuje výrazem medley.

Twenty One Pilots a táboráková část jejich koncertu vloni v Mexiku. | Video: Señal Corona

A podobně Twenty One Pilots přistupují k vlastnímu repertoáru. Písně často nehrají celé, vyberou si jejich nejnosnější části, a když se nějaký kus chytí, "pustí" ho znovu. S hudbou pracují jako diskžokejové na večírku, posluchač se během koncertu zmítá mezi hudebními preparáty.

Pojítkem je chytře vystavěná show. Na pódiu se stále něco děje, muzikanti přebíhají sem a tam, každá píseň má pevně daný vizuál. Jako by se Twenty One Pilots ze všech sil snažili, aby fanoušci ani na vteřinu neztratili pozornost a například nezačali šilhat do telefonů. Těch bylo nad hlavami davu požehnaně.

Pověstný kontakt s publikem nastal mnohokrát, aktéři se vydávali na zteč přímo do publika. Nechali se nést na dlaních fanoušků, podávali si s nimi ruce. Tyler Joseph dokonce ke konci koncertu proběhl publikem až ke stanovišti zvukaře a část písně odzpíval z vysoké věžní konstrukce, na niž bryskně vyšplhal.

Nejtěsnější kontakt amerických muzikantů se slezským publikem ale nastal, když trumpetista Jesse Blum začal po táborákové seanci hrát z potemnělého pódia lidovku Co jste hasiči. Jakmile publikum melodii rozeznalo, davem bylo cítit překvapení i vzrušení. Když ale Blum v preludiu na trumpetu pokračoval, vzrušení rychle opadlo a ozývaly se hlasy volající po hitech a ohňostrojích.

Jinak dynamická show působila občas natahovaně. Když ale vše dospělo do finále za doprovodu kvazi reggae hitu Stressed Out, všichni odcházeli spokojení.