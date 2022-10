Recenze: Jihlava jako hlavní město rapu. Nové album 58G předstihlo i Kabát

Vidět na vrcholu hitparády jihlavskou skupinu 58G je zlomové. Přestože českým žebříčkem, kam se počítají čísla z prodeje fyzických nosičů i streamování, už nějakou dobu hýbe rap, nikdy mu nekralovalo album s tak nekompromisním zvukem. Deska nazvaná City Park druhý týden po vydání předstihla hospodský rock skupiny Kabát i populárního rapery Viktora Sheena a Yzomandiase.

Vítězství jako by zvěstoval první track nazvaný Všechno sport. "Každej už ví, že we made it, každej už ví, že we did, ale dělám to znova, dělám další hit," rapuje do oslavného těžkotonážního beatu s klavírem a syntetickými smyčci jedenatřicetiletý Tomáš Kučera alias TK27, jinak také fotbalista ligových Teplic.

City Park, které pokřtí 9. listopadu v pražském Lucerna Music Baru, je triumfální album s vycizelovaným zvukem a tvrdými basovými linkami, co kopou jako facka o beton. Že se umístilo v čele prodejního žebříčku, představuje dobrou zprávu pro zdejší populární hudbu. Poslední roky hitparádu vedli mladí rapeři Viktor Sheen a Yzomandias. Nyní je tu další důkaz, že do roky neměnných struktur pronikl nejsoučasnější rapový sound, který nestaví na nostalgii ani se nepodbízí.

Číslo z názvu 58G odkazuje k začátku poštovního směrovacího čísla Jihlavy, kde se Tomáš Kučera, producent Humla i raper Doktor potkali a prožili formativní léta. Jde také o poctu podžánru drill, spojenému s ulicí a městem.

Násilnický drill se zrodil v americkém Chicagu, avšak proslavily ho v polovině minulé dekády londýnské party pojmenované podle číselných kódů městských částí. Zatímco v USA je drill temnější a klaustrofobičtější verzí gangsterského trapu, britská verze bývá zvukově dobrodružnější. Vstřebala celé kontinuum ostrovní taneční hudby od jungle přes 2-step a garage až po grime. V anglickém drillu jsou slyšet ozvuky, energie i kolektivní paměť parketu. Ovlivňuje to rytmy, basové linky, nálady a kadenci rapu.

Z této tepny jihlavští hudebníci čerpají. V závěru alba City Park se ohlížejí za tím, jak se ke vlivům dostali. Tomáš Kučera mezi náročnými fotbalovými tréninky ve druhé polovině minulého desetiletí hrával sety jako DJ EZ na večírcích v Jihlavě. Kvůli hudbě s fotbalem málem sekl - a vzory nakazil také parťáky Humlu a Doktora. Ve stejnojmenném tracku DJ EZ, ovlivněném britským stylem UK funky, teď rapuje: "O několik let jsem se cejtil napřed / Vzpomínky a časy, to nevrátíš nazpět / A ani nechci."

Na prvních nahrávkách nazvaných 58 Tape Vol. 1 a Vol. 2, které vydali v uplynulých dvou letech, tito tři prokázali hluboké znalosti a oddané fanouškovství. Na prvním albu v tracku Kapuce a čepice oslavovali dress code nechvalně spojovaný s žánrem grime: "Kapuce a čepice, hoodies and hats / Jedno, jestli grime, UK garage, drill nebo trap / Jihlava mý město, 58 můj gang."

To má kontext: začátkem tisíciletí britský předseda vlády Tony Blair vyhlásil válku pouliční kriminalitě mladistvých a svými projevy stvořil nový stereotyp. Symbolem zločinců se v hledáčku médií i policie stali převážně černošští teenageři v kapucích, kteří plnili grimeové videoklipy a celý žánr.

Track Drillin z nového alba 58G. | Video: Warner Music

K této zkušenosti se trojice z českého města s početnou romskou menšinou jistě mohla vztáhnout a přeložit ji do domácích kulis - zejména původem romský raper Doktor o dění v ulicích mluvil bez okolků. Jako v tracku 95 z prvního alba: "Děti sellí molly, nosí kapuce / Všude kolem hadi, krysy, opice."

Jejich druhá nahrávka obsahovala poctu stanici BBC 1xtra, britskému veřejnoprávnímu kanálu zaměřenému na černou hudbu. Také tu rapeři sypali z rukávu hlášky z televizního seriálu Top Boy o drogových válkách na londýnských sídlištích.

I na novince City Park teď s odkazy nakládají sebevědomě. Britský drill dnes dává ostrovní tisk do souvislosti s raketovým nárůstem trestných činů a vražd spáchaných nožem, některé crew z tohoto žánru monitoruje policie, nebo mají dokonce zakázáno koncertovat. "58, top kvalita, Bundesliga / Já dělám drill, ale nejsem ten drilla / Nikoho nebodám, ale stejně jsem killa," vyjadřuje se k tomu teď Tomáš Kučera.

V jeho projevu je znát největší posun. Dříve mohl místy působit příliš staticky a monotónně, byť i to ke drillu patří. Nyní už ve své rapové flow sebejistě mění kadenci a nálady. V tracku Drillin s návykovou klavírní melodií dokonce zpívá a hlas má jen nepatrně upravený efektem auto-tune. Ve skladbě Rewind s lehkostí přihrává rapující zpěvačce Annet X k jejímu R&B refrénu, v Bigman Ting přepíná do dravé flow.

Album City Park je obecně zasazené do pomalejších poloh, které Kučerovi sedí. Všechny skladby spojuje Jihlava, novinka se přímo jmenuje po sporném nákupním centru pod hradbami města, kde se potkávají teenageři a kam se přesunulo hemžení od kašny na náměstí.

Kučera kousek odsud bydlel a podle vlastních slov měl k obchoďáku ambivalentní vztah - na jednu stranu ho nenáviděl, na druhou budova definovala kamarádství mezi členy 58G, které vždy ohraničoval prostor města. City Park byl jeho středobodem. "Jenom v Jihlavě se, more, cítím doma," podotýká Doktor v tracku Houston, kde si podává mikrofon s hostujícím Yzomandiasem, šéfem pardubického kolektivu Milion+.

Všude kam dem ze City Parku, nového alba 58G. | Video: Warner Music

V pravděpodobně nejtvrdší skladbě Tracky a vlaky vzpomínají 58G na dospívání i místní tradičně silnou graffiti scénu. Otěže přebírá Doktor. Jeho laxní refrén "Tracky a vlaky / Na sobě zlato a v kapse mám prachy / Wow wow" se přímo rozpouští v hypnoticky zpomaleném beatu.

58G uznávají své předchůdce - na debut přizvali třeba J-Kida z průkopnické jihlavské party Pio Squad, dříve zvané Jižní pionýři, která jako jediná mimopražská získala rapovou cenu Anděl. Dokonce hned dvakrát.

Několikrát také 58G nepřímo citují jiné veterány, skupinu PSH ("Zpátky do dnů fakt nechci" nebo "Já tu stojim furt tak jako Prior / Hlídám si teritorium, Orion"). City Park něčím připomíná klasické desky jako jejich Repertoár z roku 2001, což byla nahrávka definující celou éru.

Podobně je novinka 58G dost silná a srozumitelná, aby dokázala propojit současnost s minulostí - jako se to před osmi lety podařilo raperovi Smackovi s deskou P’s a Love. Ta určila další směr v žánru.

Všechny tyto projekty spojuje oddanost k rapu a nakažlivé, motivující nadšení. Nesou jednoduché sdělení: někde tam je jiná budoucnost než sedět od devíti do pěti v korporátu. A potom je tu ještě jedna důležitá věc. 58G mají zvláštní talent pro hlášky i refrény, které se člověku usadí v hlavě, začnou kolovat a přirozeně proniknou do jazyka. City Park má šanci stát se podobnou "budoucí klasikou" jako Repertoár nebo P’s a Love. Což je samozřejmě mnohem důležitější, než že teď vede hitparádu.