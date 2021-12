Recenze: Populární hudba pamatuje málo tak silných talentů. Adele vydala nové album

Desku nahrála pro syna, dojme s ní ale celý svět. Britská zpěvačka Adele na nedávno vydané nahrávce nazvané 30 používá svůj výjimečný hlas jako superschopnost, která léčí. Při skládání si vyjasnila komplikovaný vztah k mužům i rodičům.

Třiatřicetiletá Adele v aktuálních rozhovorech mluví o hudbě jako o svém nejlepším příteli, případně ji připodobňuje k sourozenci, jehož nikdy neměla. "Proto tolik zbožňuji Beyoncé. Vydávala muziku tak pravidelně, že mi přišlo, jako bychom se vídali pořád," vzpomíná na dospívání v časopisu Vogue.

Na čtvrtém studiovém albu 30, které zveřejnila po šestileté pauze, se nejlepšímu příteli - hudbě - svěřuje s úzkostmi a neschopností prožívat štěstí.

Už před vydáním označila novinku za svou nejosobnější, což ve světle její dosavadní tvorby působilo odvážně. Před deseti lety se Adele stala nejvýraznějším hlasem nastupující generace zpěvaček, když do první ligy vtrhla s "rozchodovou" deskou jménem 21. Její emoce zarezonovaly po celém světě, s 31 miliony kusy se jedná o dosud nejlépe prodávané album tohoto století.

Když se jí ale moderátor pořadu 73 Questions nedávno zeptal, co by vzkázala svému devatenáctiletému já, odpověděla: "Že její milostný život bude mnohem, mnohem horší."

Drby a nesmysly

Splín z duše Adele nevyvanul a na aktuální nahrávce si posluchače skutečně pouští k tělu nejblíž. Z mnoha důvodů. Ze smutku i vnitřního zmatku se potřebovala takříkajíc vyzpívat. Dlouho očekávané album měla hotové téměř dva roky a často si hrála s myšlenkou, že ho prostě zahodí a začne pracovat na dalším. Nakonec se ale rozhodla temné myšlenky "dostat z hlavy".

Na desce 30 zároveň znovu bere do vlastních rukou vlastní příběh, respektive jeho mediální obraz. Všechny drby a nesmysly o svém rozvodu, postavě, milostném i společenském životě přebíjí upřímností.

Do písní zařadila například autentické konverzace se svým devítiletým synem Angelem. Právě díky němu album koncem listopadu vyšlo. Adele ho napsala pro syna, respektive pro jeho budoucí já, aby jednou porozuměl slovům i emocím, jimž mnohdy nerozuměla ani ona sama.

Je to její první skutečně dospělá nahrávka. Pojala ji jako terapii a během přemítání o roli matky i rozvodu prý dokázala pochopit vlastní komplikovaný vztah s rodiči. Pokud připočteme, že tohle vše posluchačům předkládá možná nejslavnější zpěvačka na světě, počty vycházejí jasně. Nejen v tomto ohledu.

Adele zlomila čtyři měsíce starý rekord mladší kolegyně Billie Eilish v počtu "předuložení" alba na streamovacích platformách, na kterých byla nahrávka 30 celý týden od vydání nejpřehrávanější. První singl Easy on Me pokořil hitparády v 26 zemích včetně Česka, ve Velké Británii si drží prvenství už šestým týdnem. A hned v závěsu je Oh My God, druhý singl z alba.

Novinku otevírají překvapivé kontrasty. "Budu nosit květiny na hřbitov mého srdce / Všem mým milencům, v budoucnosti i v temnotě," pěje Adele téměř "morrisseyovské" verše do harmonií natolik pohádkových, že by byl zázrak, kdyby nezarezonovaly o blížících se svátcích.

První skladba Strangers by Nature je poctou Judy Garland, americké hvězdě stříbrného plátna, jež zemřela v roce 1969. Tomu odpovídá i aranžmá: klidně by mohla zaznít v zasněžené pohádce z produkce společnosti Disney. Adele ji začala psát při sledování životopisného snímku Judy, kde herečku ztvárnila Renée Zellweger. Víc než její nejznámější film Deník Bridget Jonesové ale píseň naštěstí připomíná muzikálovou Mary Poppins, jíž kominík nezamazal sazemi, nýbrž jí zlomil srdce.

Díky melancholii a hlasovým dispozicím Adele lehce proplouvá starými žánry. Nepachtí se po trendech jako hitparádový souputník Ed Sheeran. Krásu a podmanivost hledá ve staré hudbě, již omlazuje pouze v detailech. Na novince se inspirovala lehkostí soundtracků 50. let minulého století, zvukem detroitského vydavatelství Motown nebo funkem. Rozvíjí takzvaný modrooký soul, jak se v Americe říká tomu, když původně černošský žánr interpretují běloši.

První singl z nové desky Easy on Me pokořil hitparády v 26 zemích včetně Česka. | Video: Columbia Records

Prosím, drž mě

Pomyslným středobodem je třetí kus My Little Love. Na doporučení terapeuta začala Adele nahrávat svá povídání se synem, protože ji přepadával pocit paranoie a nebyla si jistá, co si skutečně řekli a co si domyslela. Vetknout něco takového do písně je odvážné, po několika posleších ale autentické záznamy hlasů začínají rušit.

My Little Love už od prvních tónů přiznává inspiraci Marvinem Gayem a jeho vrcholným meditativním opusem What’s Going On. Soulový zpěvák ho před 50 lety pojal jako duchovní záležitost. A přestože Adele zároveň mluví o inspiraci současnými rapery Tylerem, the Creatorem nebo Skeptou, kteří do písní taktéž vkládali útržky osobních konverzací, Gaye otevřel What’s Going On změtí hlasů. Ty měly nahrávce dodat punc pouličního, tudíž lidského příběhu.

Adele píseň My Little Love napsala den poté, co si její syn všiml, že je myšlenkami jinde. Ve skladbě se mu snaží nastínit, jak se poslední roky cítila. Ke zvratům dochází v refrénu, jehož dovětky se mění, zatímco základ zůstává: "Snažím se to ustát (stěží) / máma se musí ještě hodně naučit (je to těžký) / Snažím se to ustát (drž mě) / Máma se musí ještě hodně naučit (uč mě)".

Pocity smutku pramenily z rozvodu se Simonem Koneckim, i jejich odluku však způsobila neschopnost prožívat radost. Podle zpěvačky zásadnější spory neměli. Odmítá, že by 30 byla rozvodová nahrávka, svým způsobem ale zachycuje rozchod Adele se svým minulým já.

Až při skládání si uvědomila, jak k mužům vždy přistupovala se strachem, že ji nevyhnutelně zraní. Od pocitů štěstí se tedy preventivně odstřihla ona sama, žádná síla zvenčí.

V těchto myšlenkách se dostala až k otci, který rodinu opustil krátce po jejím narození. A když se dcera proslavila, její "story" prodal bulvárnímu deníku Sun. Otec zemřel letos v květnu a podle Adele se stihli usmířit.

Tyto všeobecné, bytostně lidské příběhy zasazené do okázale popových kulis jsou na hudbě Adele asi nejpodmanivější. Zatímco předešlá alba se týkala zklamání z blízkých nebo obecně světa, na novince se zpěvačka věnuje čistě sama sobě.

Skladby jako Oh My God se snaží přiblížit aktuálním hitparádovým hitům. | Video: Columbia Records

Záměrně tu není žádný hit střihu Chasing Pavements, Rolling in the Deep nebo Hello. Adele svou popularitu drží na uzdě. Na slávu si nestěžuje, postavení celebrity však nenávidí. Po letech v ústraní si nyní znovu zvyká na pozornost, ale nejspíš to není tak horké, jak se občas snaží líčit - několik aktuálních rozhovorů nechtěla ukončit a žádala další otázky. U hvězd její velikosti přitom novináři musí vyjednávat každou minutu a přetáhnout domluvený čas bývá nemyslitelné.

Lockdown v posilovně

Její návrat na scénu předznamenaly fotografie ze začátku roku, na nichž byla zpěvačka díky úbytku na váze skoro k nepoznání. Adele ve "fitness verzi" spustila lavinu teorií, nyní ale lakonicky vysvětluje, že jde o důsledek emocionálního hojení a práce na sobě samé. Ke skládání přidala terapeutické účinky fyzické námahy a většinu lockdownu strávila v posilovně, kde zvedala činky a při jízdě na rotopedu sledovala filmy s Rockym.

Přes markantní proměnu vzhledu zůstala tou uštěpačnou holkou z Londýna, která miluje růžové víno a směje se nevybíravě nahlas. "Můžete vyjmout děvče z Brixtonu, nelze ale vyjmout Brixton z děvčete," říká. Na nové desce tak neslyšíme vypulírovanou verzi Adele, nýbrž Adele, která se po tom všem konečně cítí lépe.

Když začne zpívat, působí jako z jiného světa. Populární hudba skutečně pamatuje málo tak silných talentů. Samozřejmými hlasovými kudrlinkami občas připomíná Whitney Houston nebo Arethu Franklin.

30 ale není jen uplakaná deska. Z mnohých kompozic čiší nadhled i radost. Písně Cry Your Heart Out, All Night Parking a možná i Woman Like Me pak působí jako nevyřčená poklona Amy Winehouse. Po ní Adele převzala titul nejvýraznějšího hlasu jedné generace. A právě při poslechu jejího debutu nazvaného Frank jako patnáctiletá poprvé vzala do ruky kytaru a začala skládat.

Amy Winehouse proklestila cestu showbyznysem mladým zpěvačkám, které chtěly psát po svém. A zaplatila za to nejvyšší cenu, když ji bulvární média uhnala k smrti ve věku 27 let. Adele tuhle chybu opakovat nechce a když zrovna nevydává alba, stahuje se do soukromí.

Esenci jejího talentu zachycují na kost ohlodané balady, v nichž naplno vynikne zpěv. V singlu Easy on Me zní pouze za doprovodu piana, nenápadné basy a elektronického kopáku, tedy basového bubnu. Podobnou intimitou oplývá To Be Loved.

Intimní skladba To Be Loved v domácí verzi. | Video: Columbia Records

Nejslabší momenty přichází, když se producenti snaží ozvláštnit Adelin hlas studiovými fígly. Oh My God i Can I Get It se tak moc snaží přiblížit aktuálním hitparádovým hitům, že znějí trochu jako z jiného alba. Ve druhé jmenované producent Max Martin exhibicionisticky rekapituluje trendy zaměnitelného popu uplynulé dekády.

V závěru alba Adele tlačí svůj hlas do krajnosti, nejspíš proto, že vznik nahrávky bolel. Vystavěla ji coby kompaktní příběh a na její přání společnost Spotify dokonce vypnula možnost, aby uživatelé při poslechu náhodně přeskakovali mezi skladbami.

Kompozice Hold On má jemný rozjezd, ve druhé půlce se ale rozvine do gospelu jako z katalogu firmy Motown Records. Skrývá přitom osobní rozměr. Když sbor v refrénu zpívá "vydrž, vydrž", nejde o najaté profesionály, nýbrž o zpěvaččiny přátele. A ti jen opakují slova, jimiž ji v uplynulých dvou letech uklidňovali. Naléhavost si nahrávka drží také díky tomu, že Adele většinu vokálů nahrála na první pokus.

30 je prozatímním vrcholem etapy, v níž se ženský pop už nekřičí na večírcích, ale pláče do polštáře. Zpěvačky typu Madonny, Rihanna, nebo Katy Perry připomínající hrdinky akčních filmů vystřídaly Billie Eilish, Lorde, Lana del Rey, Charli XCX a další, co pop prostoupily často až klaustrofobní intimitou.

A pak je tu Adele, která si k melancholii nemusí dopomáhat šeptáním ani studiovou ladičkou autotune, jež v současné hudbě zastupuje chlad a neschopnost cítit emoce. Disponuje hlasem, který všechny tyhle polohy květnatě vykreslí i za syrova, vynikne jen v doprovodu piana nebo akustické kytary, a přitom s nonšalancí utáhne i zvuk velkého orchestru nebo sboru.