Raper Marpo dělal nové album se sdílenou obrazovkou, bude boxovat s Vémolou

Poslanecká sněmovna by mohla 30. července jednat o návrhu zákona o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích na Zlínsku před sedmi lety. Po prohlídce areálu bývalých muničních skladů a setkání se starosty obcí dotčených výbuchy to ve středu novinářům ve Slavičíně na Zlínsku řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Budovy bývalých skladů munice navrhuje zbourat, areál by podle něj mohl sloužit jako lesopark.

"Já jsem ráno mluvil s předsedou Sněmovny (Radkem) Vondráčkem (ANO), 30. července bude mimořádná schůze ohledně důchodů. Tak mě informoval, že by právě tenhle zákon mohl být schválen stejný den," řekl Babiš.