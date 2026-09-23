Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku

Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.
Jejich alba War, The Unforgettable Fire, The Joshua Tree a Achtung Baby přinesla nadčasové skladby, které zná celý svět - Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love), With or Without You, One a Where the Streets Have No Name. Snoubí se v nich silná hudba s tématy lásky, víry, konfliktu a naděje.
Typický zvuk kapely tvoří jednoduchá a zároveň naléhavá kytarová hra The Edgeho spolu s tenorem zpěváka Bona, který se klene přes tři a čtvrt oktávy. Mnohé písně U2 se vyjadřují k politickým, společenským nebo náboženským problémům. Vystoupení U2 na koncertu Live Aid v roce 1985 se řadí k historickým okamžikům, zvláště když Bono během písně Bad vstoupil do davu a navázal jedinečný kontakt s publikem. A na koncertu U2 v Praze na Strahově v srpnu 1997 kapele nadšeně aplaudovalo 80 000 diváků, byla to jedna z největších akcí svého druhu v ČR.
Kapela dosud vydala 14 řadových alb, prodala přes 170 milionů hudebních nosičů, získala mimo jiné 22 cen Grammy a v roce 2005 byla uvedena do rokenrolové síně slávy. A například věhlasný hudební publicista Jiří Černý ji vnímal jako hlavní inspiraci 80. let. "Byli v tomto období hlavním tahounem rokenrolu," uvedl Černý v listopadu 2007 při pražském křtu knihy U2 o U2, kterou napsal Neil McCormick, britský hudební kritik, spolužák a přítel frontmana U2 Bona Voxe.
Všechno to začalo v jedné garáži na dublinské periferii. Kytarista David Howell Evans, celosvětově známý pod pseudonymem The Edge (kvůli ostrým rysům své tváře) odpověděl spolu se svým starším bratrem Richardem (zvaným Dik) na inzerát bubeníka Larryho Mullena Jr., který hledal spoluhráče do kapely. Spolu s nimi se konkurzu zúčastnili také baskytarista Adam Clayton a zpěvák a kytarista Paul Hewson, dnes známý pod přezdívkou Bono.
Dnešní název kapely vznikl v roce 1978 před soutěží v irském Limericku, kterou U2 vyhráli. Druhý kytarista Dik sestavu záhy opustil, ale zbytek kapely hraje od té doby ve stejném složení. Po dvou letech hraní v klubech vydali U2 první singl a celosvětovou popularitu jim přineslo už třetí album War (1983).
První dvě ceny Grammy a renomé globálních superhvězd, které má kapela dodnes, jí zajistilo páté album Joshua Tree z roku 1987. Deska s hity With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For či Where the Streets Have No Name se ve více než dvou desítkách zemí světa vyšplhala na vrchol žebříčků a s více než 25 miliony kusů patří mezi nejprodávanější alba všech dob.
V dalším roce následovalo koncertní turné Rattle And Hum a stejnojmenné dvojalbum se směsí živých a studiových nahrávek. Elektronikou ovlivněná deska Achtung Baby na podzim 1991 zahájila éru koncertů s audiovizuálními orgiemi. Bonovy převleky, scéna s obrovskými obrazovkami, na něž pomocí videokamery Bono přenášel i bezprostřední dění na pódiu, a pravidelné telefonáty přímo z jeviště známým osobnostem včetně Mussoliniho vnučky Allessandry, otevřely skupině nové dimenze, v nichž je dovoleno prakticky vše.
Další album s názvem Pop z jara 1997 doplnila velkolepá šňůra PopMart: Ve své době největší obrazovka světa široká 50 metrů, nad pódiem obří oblouk připomínající logo McDonald’s. Toto představení viděla i Praha. Na Strahově provedla skupina návštěvníky svého PopMartu postupně boxerským ringem, létajícím talířem, diskotékou či kreslenými filmy, aby nechala koncert vyvrcholit zlatým citrónem, z něhož všichni členové sestoupili po schůdkách. Celá show byla promítána údajně na největší obrazovku na světě.
Po vydání alba No Line on the Horizon v roce 2009 následovalo světové turné, které trvalo do roku 2011 a podle amerického hudebního časopisu Billboard bylo nejvýdělečnějším v historii populární hudby. V roce 2005 byli U2 uvedeni do rokenrolové síně slávy. Bona jmenovala britská královna Alžběta II. čestným rytířem a ve Francii dostal Řád za umění a literaturu. K novějším řadovým deskám skupiny patří třeba Songs Of Innocence a Songs of Experience.
V roce 2017 se rockeři U2 objevili v dokumentech Paradise Papers mezi subjekty, které se pokoušely o daňové triky s pomocí nastrčených firem v daňových rájích. Bono přestal dávat rozhovory, a tak rozhořčení hostujícího rapera Kendricka Lamara v písni American Soul z alba Songs of Experience nad nechutně bohatými zůstalo bez dalšího komentáře.
Letos v únoru vydala čtveřice U2 minialbum Days Of Ash s šesti novými skladbami. V písni Yours Eternally hostuje Ed Sheeran a ukrajinský zpěvák Taras Topolia. V textech skupina komentuje dění v Americe, Súdánu, Izraeli či na Ukrajině. "Ty písně už nemohly čekat – byly netrpělivé, chtěly co nejdříve do světa. Jsou to skladby plné nářku, vzdoru a zděšení,“ prohlásil o Days Of Ash zpěvák a textař Bono.
"Tématy, náladou a celkovým vyzněním se ale liší od těch, které letos zařadíme na naše nové album,“ dodal ještě Bono a potvrdil, že U2 by v roce 2026 konečně měli vydat následovníka zatím poslední řadové nahrávky Songs Of Experience z roku 2017. Jejich LP Songs Of Surrender z roku 2023 totiž obsahuje znovunahrané songy z dosavadních desek. Vydání nového alba se podle aktuálních informací očekává zhruba v polovině listopadu.
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