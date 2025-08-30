Hudba

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

ČTK Kultura ČTK, Kultura
před 3 hodinami
Na místo na západní kruchtě katedrály svatého Víta na Pražském hradě dělníci španělské společnosti Gerharda Grenzinga umístili všech zhruba 6000 píšťal nových varhan. Do konce srpna mají stavitelé dokončit elektroinstalaci nástroje a odstranit mohutné lešení, které sahalo téměř ke klenbě chrámu.
Foto: Domácí

"Nástroj se bude ladit od 15. září skoro do Vánoc. Práce vyžaduje ticho," řekl organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda.

Demontáž mohutného lešení začala podle webu svatovitskevarhany.cz 18. srpna. Jakmile skončí stavební práce, začne se nástroj, třetí největší varhany v Česku, připravovat pro ladění. Náročná práce se musí přizpůsobit turistickému a liturgickému provozu a zároveň vyžaduje úplné ticho.

Související

"Připomíná to další číhošťský zázrak." Toufar na blahořečení čeká už dvanáct let

toufar_orez

V první fázi ladění půjde podle Svobody o intonaci píšťal. "Probíhá to ve dvou fázích. První za normálního provozu je přípravná. A když se katedrála uzavře v 16:00, tak následně do 24:00 se pracuje za úplného ticha. Když se odposlouchávají jednotlivé tóny, musí to být v úplném tichu," řekl Svoboda.

Hlavní intonace se podle něho bude odehrávat každý den s výjimkou nedělí. "Předpoklad je, že když se nic nestane, v polovině prosince by měl být celý nástroj zintonovaný, to je ozvučený. Pak bude následovat závěrečná fáze, nástroj se bude procházet, zda je všechno v pořádku, půjde o drobné dolaďování, regulace," doplnil organolog, který na stavbu nových varhan dohlíží.

Ladění budou komplikovat rozměry katedrály. Vzdálenost od píšťal k presbytáři, tedy ke kněžišti s hlavním oltářem, se u katedrály Pražského hradu pohybuje mezi 75 a 80 metry. Zvuk se tedy zpožďuje a zároveň se v prostoru mění, různé stavební prvky pohlcují nebo špatně odrážejí některé frekvence. Poradit si s tím při intonaci je opět úkol pro stavitele varhan z Grenzingovy společnosti. Práce by měl opět řídit Ulrich Frank, který vedl už samu stavbu.

Související

Kostel v pohybu jako v Mostě. Švédské město se kvůli těžbě stěhuje o pět kilometrů

Norsko, Kiruna, kostel, doly, stěhování, přesun
10 fotografií

Frank dříve řekl, že výsledek ladění a ozvučení nástroje záleží také na klimatu v katedrále. Kvůli zimnímu poklesu teplot a nutným přestávkám budou muset varhanáři a ladiči pokračovat ve své práci v následujícím roce, odhadl. K píšťalám také sklárna Lasvit připevnila zhruba 180 křišťálových ozdob.

Instalace svatovítských varhan završuje téměř desetiletou snahu mnoha dárců, institucí i jednotlivců, kteří se spojili ve veřejné sbírce organizované Nadačním fondem Svatovítské varhany. Vybralo se více než 106 milionů korun, sbírka pokryla téměř celé náklady. První slavnostní koncert se plánuje na 15. červen 2026, tedy církevní svátek svatého Víta.

Související

V katedrále sv. Víta na Hradě budou moci znít dvoje varhany najednou

Varhany, chrám sv. Víta

Většími nástroji než katedrála svatého Víta se bude nadále chlubit olomoucký chrám svatého Mořice s pražským kostelem svatého Jakuba. Tyto nástroje byly původně menší, postupně se rozšiřovaly. Varhany v katedrále svatého Víta jsou jednolitým uměleckým celkem.

 
Mohlo by vás zajímat

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Začíná festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady, jeho hvězdou bude Jiří Suchý

Začíná festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady, jeho hvězdou bude Jiří Suchý
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah varhany Pražský hrad ministerstvo kultury

Právě se děje

před 2 minutami
V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe.
před 14 minutami
Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony.
před 15 minutami
Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě
Přehled

Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě

Srpnové volno nabídlo pilotům formule 1 šanci na odpočinek, ale i možnost načerpat síly před těžkou druhou polovinou sezony.
před 20 minutami
Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Na Pražském hradě se objevil nečekaný obyvatel. Turisty baví, zahradníky okouzluje. Příběh páva Karla, který si Hrad vybral za domov.
před 35 minutami
Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí
7:01

Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Psycholog Jan Kulhánek: videohry dnes učí i škodí. Pomáhá hlavně dialog, ne zákazy, říká v podcastu Krotielé bossů.
před 58 minutami

Jeden mrtvý po útoku agresora, který po sporu najel autem do lidí

Jeden člověk zahynul a pět dalších utrpělo v noci na sobotu zranění, když útočník ve francouzském městě Évreux najel po hádce v baru do davu lidí. Podle agentury AFP o tom informovala prokuratura,…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě.
Další zprávy