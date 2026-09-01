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Hudba

Průkopník domácího rock’n’rollu slaví 85 let. Na koncertě zahraje s Jandou či Sodomou

Kultura
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Muzikant Pavel Sedláček, jeden z českých průkopníků amerického klasického rock’n’rollu a bigbeatu, letos slaví 85. narozeniny a při této příležitosti vystoupí 16. září v pražském Lucerna Music Baru na speciálním koncertě s řadou hostů.

Pavel Sedláček s kapelou. Rockový zpěvák, kytarista a skladatel vystoupí ve středu 16. září 2026 v pražském Lucerna Music Baru.
Pavel Sedláček s kapelou. Rockový zpěvák, kytarista a skladatel vystoupí ve středu 16. září 2026 v pražském Lucerna Music Baru.Foto: Lucerna Music Bar
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Narozeninový večer nebude jen připomínkou repertoáru Pavla Sedláčka, ale také oslavou generace muzikantů, která pomáhala rock’n’roll dostat na domácí pódia.

„Na pódiu Lucerna Music Baru, dříve jen Lucerna baru, jsem poprvé zpíval před 66 lety a byla to moje první opravdu profesionální smlouva od tehdejšího slavného dramaturga Lucerny Františka Spurného. Do té doby bylo mé zpívání nejdříve amatérské a později poloprofesionální, i když za honorář. Na koncert se z těchto a mnoha jiných důvodů velmi těším. Doufám, že se vám bude líbit,“ říká Pavel Sedláček.

Během večera se na pódiu vystřídá celkem deset hostů, mezi nimi například Petr Janda, Petr Vondráček, Jiří „Šlupka“ Svěrák, Karel Kahovec nebo Viktor Sodoma. Doplní je Petr Kocman, Mirek Hajšman, Pepa Pilař, Frank Trier a Rosťa Pechoušek.

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První část koncertu nabídne celkem 19 skladeb, ve kterých se budou střídat Pavel Sedláček a jeho hosté. Doprovázet je bude skupina Cadillac v rozšířeném obsazení s kytarami, baskytarou, klávesami, bicími a dvěma saxofony.

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Po přestávce bude večer patřit Pavlu Sedláčkovi a jeho repertoáru. Zazní 12 až 13 skladeb za doprovodu kapely s doplněnou dechovou sekcí a ve vybraných písních také s přispěním sboru. Celý koncert vyvrcholí společnou skladbou, při které se na pódiu znovu objeví všech deset hostů společně s Pavlem Sedláčkem. Večer nabídne přes dvě hodiny živé hudby – od raného rock’n’rollu a bigbeatové historie až po písně, které se staly součástí české hudební paměti.

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