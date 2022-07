Problémy s radnicí. Festival Creepy Teepee se nakonec uskuteční v Sedlci

Do míst, kde se každoročně koná sedlecká pouť, nakonec zamíří kutnohorský festival alternativní hudby Creepy Teepee. Organizátoři ho původně chtěli pořádat v centru města, radnice jim ale nepronajala pozemek. Přehlídka chystaná na tento víkend ve městě nicméně zůstane. Sedlec je jednou z městských částí Kutné Hory.

Nejdříve se mělo Creepy Teepee konat na zahradě církevního gymnázia u kláštera řádu svaté Voršily, to by ale kolidovalo s jinou akcí. Náhradní plán s parkem pod Vlašským dvorem také nevyšel, město pronájem neumožnilo. Radní k žádosti opakovaně nepřijali žádné usnesení. Pořadatelé proto museli hledat jinou lokaci.

"Jsme postavení do nepříjemné situace, věřili jsme, že město bude vstřícné k akci, která do Kutné Hory přitáhne stovky lidí hlavně ze zahraničí," kritizoval minulý týden jeden z pořadatelů Štěpán Bolf. Podle něj se část městské rady domnívá, že je potřeba mít v Kutné Hoře hlavně klid, a nemyslí na mladší publikum.

Starosta Josef Viktora z hnutí ANO řekl, že v radě hlasoval proti. Třídenní akce tohoto typu podle něj nepatří do centra Kutné Hory. Při minulém ročníku hlasitá hudba hrála až do rána a strážníci vyjížděli kvůli rušení nočního klidu, argumentoval. Občané proto Viktoru nyní žádali, aby akci v parku neumožnil, tvrdí. Místostarostka Silvia Doušová zvolená za hnutí STAN a Šance pro Kutnou Horu by naopak pořádání Creepy Teepee v parku bývala uvítala. Od lidí měla opačné reakce než starosta.

Creepy Teepee si zakládá na neformální atmosféře, duchu komunitní solidarity a přirozené prostupnosti mezi diváky a účinkujícími. Poprvé se konalo v létě 2009 u příležitosti zahájení činnosti kutnohorské Galerie Středočeského kraje. Původně jednorázová akce už ve městě zůstala. V průběhu třetího ročníku se vyměnilo vedení galerie, festival ztratil její finanční podporu a z nádvoří Jezuitské koleje se stěhoval do nového útočiště v areálu bývalého kutnohorského pivovaru.

"Typově je Creepy Teepee něco úplně jiného než koncert v pražském klubu. Je to letní městská kompaktní přehlídka aktuálních tendencí v hudbě," řekl před časem jeden z pořadatelů Jakub Hošek pro Aktuálně.cz.

Na festival pokaždé přijíždí hodně zahraničních návštěvníků i účinkujících. Kvůli covidu musel být jeden ročník zrušen, další se uskutečnil on-line.

"Creepy Teepee je pozoruhodný svým hudebním menu, které nekopíruje zaběhlý standard mnohých českých festivalů, a také atmosférou. Těžko by se hledala hudební akce, která by působila stejně přátelsky a hlavně uvolněně. Creepy Teepee není odlidštěná velkotovárna na koncerty," napsaly o festivalu Hospodářské noviny.