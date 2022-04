Pro rodiče je noční můra, pro mladé superhrdina. Yzomandias vydal party mixtape

Nahrávka českého rapera Yzomandiase a producenta NobodyListen je plná drog, násilí i sexu, některé tracky připomínají pornografii převedenou do audioknihy. Yzomandias před lety změnil zdejší hip hop, dnes reprezentuje šílenou polohu žánru, který nemá konkurenci.

"Nezaprodat se, ale vydělat cash," zní dokola jako mantra na nahrávce nazvané J. Eden E-Gen. Technicky vzato je to mixtape, tedy kompilace písní, již podomácku sestavovali DJové, pocitově však jde o mejdan, který se přelévá z noci do rána. Doprovodné turné pokračuje tento čtvrtek v Karlových Varech, pak následují České Budějovice, Olomouc nebo Ostrava.

Yzomandias tahle slova poprvé použil už v titulní skladbě alba Czech Made Man z roku 2012 a definoval tak svou verzi amerického snu i cit pro silná hesla, jimiž utváří vlastní identitu.

Naparování a důraz na bohatství k hip hopu neodmyslitelně patří. V začátcích žánru sloužilo zlato na krku jako stvrzení, že hudba dokáže člověka vytáhnout z ghetta do vyšších pater společnosti.

O půl století později jde o základní disciplínu, již musí ovládnout každý začátečník, než vymyslí, čím se odlišit. A jestli někdo v Česku dokázal vystoupit ze zdánlivě nekonečné řady ramenatých raperů, je to právě jednatřicetiletý Yzomandias, vlastním jménem Jakub Vlček. Když roku 2015 založil vydavatelství a firmu Milion+ Entertainment, zdejší rapové scéně dodal novou dynamiku. V Pardubicích, takže tak trochu na periferii, vybudoval rapové impérium, a jakkoliv může smečka kolem labelu působit jako jezdectvo chaosu, při bližším pohledu se Milion+ v lecčem podobá Motown Records, slavné továrně na hity z amerického Detroitu.

Bývalý profesionální boxer Berry Gordy si na sklonku 50. let minulého století vysnil Motown jako pomyslné General Motors hudebního průmyslu. Firmu řídil pevnou rukou, zároveň tvořila širší rodinu. Gordy vyráběl hudbu podle postupů, které odkoukal při práci u výrobního pásu montovny automobilů. Každý zaměstnanec měl pevně dané místo, pozdní příchody se netolerovaly, výjimkou nebyly pokuty ani fyzické tresty.

Na podobně drakonických pravidlech funguje Milion+, jen místo sedmipalcových vinylů pravidelně sytí trh digitálními singly, videoklipy a novými řadami merche, tedy upomínkovými předměty od triček přes kšiltovky po přívěšky. "Občas zapomínám na to, jaký máme štěstí, ale štěstí to neudělalo za nás," glosuje pracovní morálku v úvodu nového alba Yzomandias. Vytetovaný nápis "rovnováha" na jeho pravé tváři zase ilustruje vztah mezi zápřahem a hédonismem.

Dvojklip k trackům Nerozumí nám a Když jedeme v noci. | Video: Milion+ Entertainment

Pardubický raper původem z Karlových Varů odezřel návyky mladého publika a hudbu začal aplikovat fanouškům přímo - skrze sociální sítě a YouTube. Všechny kanály Milion+ pravidelně plní obsahem, vytváří neustálý přísun spotřebního zboží, které za pár týdnů nahradí další.

Podobnou dynamikou disponuje aktuální mixtape. Obsahuje 39 tracků, většina trvá od jedné do dvou minut, najdou se však i delší. V téměř hodinu a půl dlouhém setu se jeden track přelévá do druhého, podobně jako televize nebo rádiové vysílání neobsahuje ani vteřinu ticha, aby posluchač náhodou nepřepnul jinam.

S Kohákem na mejdan

Za úspěchem Jakuba Vlčka ale zdaleka nestojí jen důmyslný marketing. Do českého prostředí se mu podařilo přenést trap, hiphopový žánr původem z americké Atlanty, pojmenovaný podle tamního slangového označení pro dům, kde se prodávají drogy.

Krátce po nástupu nového milénia se trap stal soundtrackem opiátové epidemie, jež zachvátila Ameriku v důsledku zneužívání tišicích léků OxyContin, Vicodin či Xanax. V letech 1999 až 2019 kvůli ní zemřelo přes půl milionu lidí a číslo stále roste.

Pocity úzkosti a paranoie v té době ilustrovaly syntetické údery bicího automatu Roland TR-808, poskládané do nervních šablon. Rapeři místo vět spíš odsekávali jednotlivá slova, někteří rovnou mumlali. Trap se ukázal být pastí i pro posluchače. Když roku 2015 zažil renesanci, ovládl americkou hitparádu.

Jenže od zlatých dob trapu proteklo už mnoho šampaňského a také nový mixtape J. Eden E-Gen je spíš průletem napříč elektronickými žánry, jejichž poslech navozuje extatické pocity. V úvodním tracku nazvaném Nedomestikovatelnej zazní sample akustické kytary, nahrávka proplouvá mezi pokřivenými variacemi žánrů house, drum'n'bass, dojde i na reggae.

Jakkoliv celek působí organicky a nečesaně, jde o pečlivě vystavěný set. O jeho dramaturgii se postaral Jakub Strach, producent známý coby NobodyListen a pořadatel pravidelně vyprodaných večírků Addict. Na nich - ať už jako DJ, nebo kurátor - přirozeně prolnul hip hop s nejnovějšími trendy elektronické hudby.

J. Eden E-Gen připomíná vysílání rapového rádia bez žánrových mantinelů, průjezd nočním městem v kabrioletu, večírek v bytě, kde se střídají kamarádi s úplně cizími lidmi. "Hej no problémo, není problémo / Sehnat holly molly, skéro, kokalero," ilustruje tempo večera druhý track. Molly je slangové označení pro extázi, skéro neboli skunk je šlechtěná marihuana, kokalero pak familiární pojmenování stále populárnějšího kokainu.

Atmosféru mejdanu umocňují vstupy významných představitelů žánru, ať už jde o brněnského R&B zpěváka Calina, severočeského rapera Robina Zoota, radikálního bohéma Ca$hanovu Bulhara, slovenského Fobia Kida, nebo jiné. Do party se přidal i herec Jakub Kohák, jenž album rovnou uvádí. Ti všichni posluchače pravidelně upozorňují, že právě poslouchají J. Eden E-Gen mixtape.

V tracku Karanténa hostují Karlo, Nik Tendo, Koky, Jickson, Kamil Hoffmann a Hasan. | Video: Milion+ Entertainment

Jen pro ty, kteří vědí

Aby mohl exotický trap v místním prostředí skutečně rezonovat, bylo nutné aktualizovat jazyk. Nešlo přitom jen o nápodobu rozsekané flow čili proudu nebo rytmu slov, český hip hop potřeboval revizi tak jako tak.

Yzomandiasovy texty připomínají češtinu už jen vzdáleně, mnohem víc působí jako šifry, jimž rozumí pouze zasvěcení. "Sleduj, jak se točej moje ruce, vařej shit / míchám, míchám guapcínu, Haarpe, dolej tam ten swag," zní ve skladbě Whole Lotta Gang Shit. Jedná se o remix skladby Guapcína, již vydal Ca$hanova Bulhar na předloňském albu Thug Life Sofia.

Yzomandias na aktuální mixtape posbíral linky, jimiž v posledních letech přispíval do písní kolegů, nechal k nim napsat novou hudbu, přidal pár novinek, načež NobodyListen vše zatavil do sebe.

Přestože hip hop je v Česku bezkonkurenčně nejpopulárnějším žánrem a J. Eden E-Gen se od vydání drží mezi pěti nejúspěšnějšími alby, Yzomandiasovi se podařilo prostoupit svou tvorbu aurou spiklenectví a dodat jí punc exkluzivity. Do hry totiž vrátil atributy subkultur, téměř vyhynulého prvku hudebního světa.

Ať už šlo o hippies, modernisty, pankáče, nerasistické skinheady, či například mladší "emaře", ti všichni se svého času přimkli ke konkrétnímu žánru, sdíleli kapely, image, jazyk i rituály. Naprosté oddanosti hudbě ale na přelomu tisíciletí dal zapomenout nástup internetu, počítačových her a další masové zábavy. Dnes žánry představují jen obstarožní termíny, kvůli nimž není třeba měnit šatník.

Yzomandias však svou hudbu zastřel přitažlivou symbolikou, která tajnou komunikaci městských subkultur v lecčem připomíná. Svůj pseudonym odvodil od Ozymandia, což je řecký překlad jména Ramesse II., starověkého faraona, jenž vybudoval nevídané impérium. K tomu si raper nechal na čelo vytetovat egyptský anch, křiž symbolizující zrození a život.

V tomto případě je tetovaní mnohem víc než jen estetická modifikace těla - jde o zřetelné prohlášení, že už není cesty zpět. Rap, nebo nic. Zmalovaný obličej dělá celou jeho práci mnohem uvěřitelnější, tuhle masku sundat nelze. Protože to není maska.

Image komiksového superhrdiny na J. Eden E-Gen umocňuje hororovou estetikou, volně inspirovanou snímkem Re-Animator z 1985, který je zfilmovanou povídkou H. P. Lovecrafta. "Laboratoř, uřízlá hlava, hlava na stole / Hlava NobodyListen na stole / Hlava Yzomandias na stole," mění nahrávku v béčkový horor hlas Hasana, jenž v Milion+ zastává pozici zpěváka moderního R&B.

Track Koleso z mixtapu J. Eden E-Gen. | Video: Milion+ Entertainment

Holky na drogách

Kontakt s popkulturou je zde intimní. Filmy, televizní seriály i komiksy na diváky neustále hrnou obrazy plné násilí, drog, sexu či smrti. Na internetu lze všechno najít na několik kliknutí a J. Eden E-Gen představuje neutuchající proud scén, které vídáme na sociálních sítích, ve vysokorozpočtových seriálech nebo zpravodajství. Nad tím vším stojí Yzomandias s výrazem komiksového antihrdiny, připomíná Jokera těsně předtím, než mu definitivně přeskočí a nechá se pohltit temnotou.

Dokud Yzomandias předkládá své fantazie, je to zábava. Ta ale utichá, když dojde na toxický vztah k ženám. Mixtape je zobrazuje jako masturbační pomůcky, případně hydry toužící vysát z člověka život. "Je to past mezi nohama, chce tě dostat, na co ochrana / Prej bere prášky, ale to ti lhala, teď budeš mít na krku fakana," zní ve skladbě HND (verze69).

Název písně je akronymem pro Holky na drogách a šovinismus roste do nelidských rozměrů nejen tam. Přes to všechno ale dojde na nečekané momenty osvěty. "A ty / Radši používej gumu!" radí raper v tracku Twix, líčícím fanynky sápající se po svých idolech.

Nejpříjemnější jsou skladby se zastřenou náladou, často evokující posunutou realitu v kocovině nebo po požití halucinogenů. "Tohle je hudba pro chvíle, kdy jedete s felama v noci pro gramy / Tohle je hudba pro z*rdy, ne hady, tohle je hudba na stavy / A je to music na dojezd, music na začátek a i na konec," splývá hudba se slovy v kompozici Když jedeme v noci.

Houpavá Leela<3 baví výraznou basou, zakouřená Tuš se zastřeným hlasem dává vzpomenout ódě na marihuanu Cigarettes & Cush od britského rapera Stormzyho. V temném tanečním bangeru - jak se říká mimořádně povedeným trackům - Oči dokořán zavřený zazní citát předloni zesnulé české televizní kartářky Jolandy, který je dalším motem společnosti Milion+: "Čim víc se budete snažit, tim horší to bude". Není to výzva ke kapitulaci, nýbrž pobídka k přirozenosti.

Ještě před pár lety byl Yzomandias nejpopulárnější zdejší raper, z trůnu ho sesadil až Viktor Sheen, jehož zatím poslední tři desky neopustily top 10 albové hitparády. Cestu k bezprecedentním číslům mu ale proklestil právě Yzomandias.

Ten na J. Eden E-Gen zůstává zvířetem, které k hip hopu přitáhlo novou generaci posluchačů, a dál se zmítá mezi alkoholismem a workoholismem. K těmto extrémním polohám v posledních letech přibyly i náznaky usebranosti, nejspíš od doby, kdy se mu na pravé tváři objevil nápis pokora. "Nevěděl jsem, žе ten život může takhle bolet / Stejně jsem se necejtil líp jindy než tam dole," snaží se jinde na mixtape ocenit těžkosti, které ho zocelily.