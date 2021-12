Přivezou poslední album. Po šesti letech v Praze zahrají The Cure

Po šesti letech se do české metropole vrátí britští rockeři The Cure. Vystoupí 24. října příštího roku v O2 areně, jako předskokany přivezou skotské punkery The Twilight Sad. Vstupenky v cenách od 1250 do 2000 korun budou v prodeji od tohoto čtvrtka dopoledne v sítích Ticketmaster a Ticketportal, oznámila pořadatelská agentura Live Nation.

The Cure čeká již osmý koncert v Česku. | Foto: Andy Vella

Nadcházející koncert v O2 areně bude jejich již osmý v Česku. Kapela ho zahrné do evropského turné, při němž navštíví 22 zemí a absolvuje 44 vystoupení.

The Cure v Praze poprvé účinkovali v srpnu 1990 jako první západní rocková kapela od pádu režimu, dokonce dřív než Rolling Stones. Naposledy do metropole přijeli před pěti lety.

Pro zatím největší české publikum zahráli předloni coby hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava, na jehož pódiu strávili bezmála dvě a půl hodiny. Nejvíc písní uvedli z alba Disintegration, kterého koncem 80. let minulého století prodali 3 miliony kusů.

Bledý obličej frontmana Robert Smithe také v Ostravě zdůrazňoval make-up, vlasy měl natupírované, na tváři oční stíny a rudou rtěnku.

"V nuancích a romantických metaforách vypráví, jak se člověk zmítaný pochybami, touhami, úzkostmi či výčitkami dostává do křehkých stavů. Kdy je sám, jiný, vyčnívající, 'nenormální', nezapadající, citově či společensky izolovaný, a tak pro druhé nečitelný, nepochopitelný," napsalo o koncertu Aktuálně.cz, podle nějž se The Cure s honorářem v řádu vyšších stovek tisíc eur stali do té doby nejdražšími interprety v historii ostravské akce.

Kapela příští rok ukončí třináctiletou tvůrčí pauzu od vydání posledního alba. To se jmenovalo 4:13 Dream a pochází z roku 2008. Nová deska The Cure bude podle frontmana Roberta Smitha také poslední, kterou sestava nahraje.

Jeden z největších hitů Just Like Heaven, jak ho The Cure hráli roku 2018 v Londýně. | Video: Mercury Studios

Od nahrávky 4:13 Dream do složení The Cure přibyl kytarista Reeves Gabrels. Už po jeho boku byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy, po čtvrtstoletí se vrátili na anglický festival Glastonbury a před kamerami absolvovali obří koncert v londýnském Hyde Parku.

Letos se sestava opět nakrátko proměnila, když v srpnu oznámil odchod dlouholetý baskytarista Simon Gallup. Ten byl členem The Cure od roku 1979. Předminulý měsíc však Gallup na Facebooku napsal, že nikam neodešel, a zúčastnit by se měl i nadcházejícího pražského koncertu. Kromě nej, zpěváka Roberta Smithe a kytaristy Reeves Gabrelse na pódiu budou bubeník Jason Cooper a klávesista Roger O'Donnell.