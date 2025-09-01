Hudba

Příští ročník Festivalu Krumlov bude odkazovat k Labyrintu světa a ráji srdce

ČTK ČTK
před 9 hodinami
Téma jubilejního 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov bude Labyrint příběhů. Symbolizuje duchovní cestu hosta, kdo navštíví koncerty na různých místech včetně nových lokací, a provazuje ji s Janem Amosem Komenským a jeho Labyrintem světa a rájem srdce.
Vizualizace zahajovacího koncertu v zámeckém parku.
Vizualizace zahajovacího koncertu v zámeckém parku. | Foto: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově letos navštívilo téměř 17 tisíc lidí v hlavním programu a Festivalové zóně. Loni jich bylo bezmála 16 tisíc. Letošní 34. ročník nabídl během čtyř týdnů sedm koncertních řad a 45 koncertů na 15 místech, na třech z nich poprvé. Účinkovalo 548 umělců z celého světa. Příští rok Festival Krumlov začne 17. července a tématem bude odkazovat k dílu Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, uvedla ředitelka Festivalu Krumlov Gabriela Rachidi.

"Téma jubilejního 35. ročníku Labyrint příběhů symbolizuje několik rovin. Jednak duchovní cestu hosta, kdo navštíví koncerty na různých místech včetně nových lokací, které nabídneme, obohatí svou duši i srdce. Přímá linka duchovní cesty, kterou návštěvník festivalu vykoná, je samozřejmě provázána s Janem Amosem Komenským a jeho Labyrintem světa a rájem srdce. Také historii i současnost Českého Krumlova. Spletité uličky často připomínají labyrint a v minulosti ve městě několik labyrintů dokonce bylo, třeba v zámecké zahradě. A v neposlední řadě i příběhy, které skrývají jednotlivé velmi pestré koncerty," řekla Rachidi.

Letošním festivalovým mottem byla Nečekaná spojení, kdy se hudba potkávala s jinými formami umění, tradice s modernou a světové hvězdy s mladými hudebníky. Koncertů a akcí spojených s hudbou bylo celkem 78 a dalších 28 tisíc hostů navštívilo různé aktivity jako workshopy, taneční lekce, letní kino, divadlo pro děti, výstavy i setkání s hvězdami hlavního programu.

Festival zahájil koncert na jezírku českokrumlovského zámeckého parku s názvem Nečekané baroko, ve kterém se spojila barokní hudba s moderním tancem, scénografií, kdy tanečníci tančili doslova ve vodě, pod hladinou byly pontony. Koncert vyvrcholil ohňostrojem z vodní hladiny. Hlavními interprety byla sopranistka Simona Houda-Šaturová, trumpetista Pacho Flores a tanečnice Ida Victoria Nowakovská. Koncept večera připravil umělecký kolektiv RUN OPERUN.

Další den se v Zámecké jízdárně představil světový virtuos Maxim Vengerov, který na své Stradivarius housle zahrál skladby například od Sergeje Prokofjeva nebo Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Související

Festival v Českém Krumlově nabídne zahajovací koncert na jezeře i operní premiéru

Český Krumlov, zámek, zahrada, balet, zahajovací koncert, vizualizace

Koncerty se nově odehrály na třech místech. V návštěvnickém centru Port 1560 zazněla ve světové premiéře skladba od Martina Kuxe-Krále s názvem Sulle rovine del tempo, v překladu Na troskách času, kterou zahrálo Smyčcové kvarteto Fama Q. Novými dvěma prostory byly kostel Petra a Pavla a městský park v Kaplici. V programu Kaplický den hudby se spojili profesionální hudebníci se studenty hudby včetně rakouských hostů.

Světovou premiéru měla skladba Jiřího Trtíka, která vznikla na objednávku festivalu a zahrála ji mimo jiné česká skupina Prague Brass Quintet, která hraje na žesťové nástroje.

Závěrečný koncert patřil opeře a baletu, zazněla Carmen v Pivovarské zahradě. Mezzosopranistka Ester Pavlů, tenor Joseph Calleja a baryton Svatopluk Sem rozehráli s Prague Philharmonia pod taktovkou Tomáše Braunera hudební drama, které Les Ballets Bubeníček doplnili taneční choreografií od Jiřího Bubeníčka.

Letošní rozpočet festivalu se meziročně zvýšil o pět milionů na 40 milionů korun. Jihočeský kraj pro letošní ročník zdvojnásobil podporu na 1,5 milionu korun.

 
Mohlo by vás zajímat

Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
hudba kultura Obsah MHF Český Krumlov Český Krumlov festival hudební festival Klasická hudba téma jubileum Jan Amos Komenský

Právě se děje

Aktualizováno před 30 minutami
Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Karolína Muchová i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Přenos skončil
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Sledovali jsme online osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
před 1 hodinou
"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil program v Olomouci.
před 2 hodinami
Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat
před 2 hodinami
Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident Maduro.
před 2 hodinami
"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Šéf opozičního hnutí ANO skončil po napadení v nemocnici na vyšetření. Bývalý elitní policista Lumír Němec upřesnil, kde mohla nastat chyba v ochraně.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
Další zprávy