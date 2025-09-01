Příští ročník Festivalu Krumlov bude odkazovat k Labyrintu světa a ráji srdce

Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově letos navštívilo téměř 17 tisíc lidí v hlavním programu a Festivalové zóně. Loni jich bylo bezmála 16 tisíc. Letošní 34. ročník nabídl během čtyř týdnů sedm koncertních řad a 45 koncertů na 15 místech, na třech z nich poprvé. Účinkovalo 548 umělců z celého světa. Příští rok Festival Krumlov začne 17. července a tématem bude odkazovat k dílu Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, uvedla ředitelka Festivalu Krumlov Gabriela Rachidi.
"Téma jubilejního 35. ročníku Labyrint příběhů symbolizuje několik rovin. Jednak duchovní cestu hosta, kdo navštíví koncerty na různých místech včetně nových lokací, které nabídneme, obohatí svou duši i srdce. Přímá linka duchovní cesty, kterou návštěvník festivalu vykoná, je samozřejmě provázána s Janem Amosem Komenským a jeho Labyrintem světa a rájem srdce. Také historii i současnost Českého Krumlova. Spletité uličky často připomínají labyrint a v minulosti ve městě několik labyrintů dokonce bylo, třeba v zámecké zahradě. A v neposlední řadě i příběhy, které skrývají jednotlivé velmi pestré koncerty," řekla Rachidi.
Letošním festivalovým mottem byla Nečekaná spojení, kdy se hudba potkávala s jinými formami umění, tradice s modernou a světové hvězdy s mladými hudebníky. Koncertů a akcí spojených s hudbou bylo celkem 78 a dalších 28 tisíc hostů navštívilo různé aktivity jako workshopy, taneční lekce, letní kino, divadlo pro děti, výstavy i setkání s hvězdami hlavního programu.
Festival zahájil koncert na jezírku českokrumlovského zámeckého parku s názvem Nečekané baroko, ve kterém se spojila barokní hudba s moderním tancem, scénografií, kdy tanečníci tančili doslova ve vodě, pod hladinou byly pontony. Koncert vyvrcholil ohňostrojem z vodní hladiny. Hlavními interprety byla sopranistka Simona Houda-Šaturová, trumpetista Pacho Flores a tanečnice Ida Victoria Nowakovská. Koncept večera připravil umělecký kolektiv RUN OPERUN.
Další den se v Zámecké jízdárně představil světový virtuos Maxim Vengerov, který na své Stradivarius housle zahrál skladby například od Sergeje Prokofjeva nebo Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
Koncerty se nově odehrály na třech místech. V návštěvnickém centru Port 1560 zazněla ve světové premiéře skladba od Martina Kuxe-Krále s názvem Sulle rovine del tempo, v překladu Na troskách času, kterou zahrálo Smyčcové kvarteto Fama Q. Novými dvěma prostory byly kostel Petra a Pavla a městský park v Kaplici. V programu Kaplický den hudby se spojili profesionální hudebníci se studenty hudby včetně rakouských hostů.
Světovou premiéru měla skladba Jiřího Trtíka, která vznikla na objednávku festivalu a zahrála ji mimo jiné česká skupina Prague Brass Quintet, která hraje na žesťové nástroje.
Závěrečný koncert patřil opeře a baletu, zazněla Carmen v Pivovarské zahradě. Mezzosopranistka Ester Pavlů, tenor Joseph Calleja a baryton Svatopluk Sem rozehráli s Prague Philharmonia pod taktovkou Tomáše Braunera hudební drama, které Les Ballets Bubeníček doplnili taneční choreografií od Jiřího Bubeníčka.
Letošní rozpočet festivalu se meziročně zvýšil o pět milionů na 40 milionů korun. Jihočeský kraj pro letošní ročník zdvojnásobil podporu na 1,5 milionu korun.