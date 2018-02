Příběhy o tom, co přichází po dospělosti. Do Prahy míří na Grammy nominovaný písničkář Iron & Wine

před 2 hodinami

| Video: YouTube / Sub Pop

Rád pracuji rychle, říká Samuel Beam alias Iron & Wine. | Video: YouTube / Sub Pop

Do Prahy 8. února poprvé přijede americký folkový písničkář, který si říká Iron & Wine. Křehké písně z alba Beast Epic inspirovalo období, které hudebník právě prožívá.

Na letošních cenách Grammy byla v kategorii Americana, což je žánr vycházející z folku, country či blues, nominovaná i nahrávka Beast Epic třiačtyřicetiletého Samuela Beama.

Rodák z Jižní Karolíny vydává desky pod jménem Iron & Wine, přičemž jeho přezdívka odkazuje k době, kdy se tento vystudovaný malíř a filmař výrazněji věnoval kinematografii. Nápis Beef, Iron & Wine je název doplňku stravy, na nějž narazil při natáčení v jednom skladu.

I nyní Beam podle svých slov pracuje na dvou scénářích, jeden vychází z knihy, druhý je inspirovaný knihou. Hlavní roli v jeho životě ale hraje právě hudba. Věnuje se jí patnáct let, do České republiky letos míří poprvé. V pražském Divadle Hybernia zahraje 8. února.

Skladby Iron & Wine jsou křehké, intimní a odráží se v nich ona americká tradice folku a country. Novou, v pořadí šestou desku Beam v Praze představí v doprovodu několika hudebníků, s nimiž ji loni a předloni v Chicagu připravoval.

O své kapele mluví jako o skupině přátel, které pojí nejen hudební vkus, ale také podobný smysl pro humor. "Rád pracuji rychle, proto je pro mě důležité, abych si se svou kapelou rozuměl i po lidské stránce," vypráví. "Dobře vím, co od koho mohu čekat, zároveň mám ale rád, když mě nějakým nápadem překvapí."

První písně začal psát dávno předtím, než mu kamarád půjčil čtyřstopý rekordér, aby si své nápady mohl v obýváku zaznamenat. Princip DIY - do it yourself (udělej si sám) však ctí i nyní. "Prvotní nápady si stále nahrávám doma, i kvůli atmosféře. Teprve pak s nimi jdu za kapelou," říká.

Ta na desce Beast Epic jen jemně podkresluje křehkou atmosféru písní, v nichž Beam zní jako lehce zranitelný muž. Zpívá, a nezní to ani trochu utrápeně, o osudu, předurčení, ale také o tom, jak těžké je nechat rozhodovat srdce místo hlavy. A hlavně o tom, jak člověk vnímá určitou životní fázi.

"Vždy mě fascinovalo, jak se čas podepisuje na těle a na srdci. Zatímco ve starších skladbách jsem zpíval o mládí, prvních těžkých zkouškách a zklamáních, tato deska mluví o náročném období, které přichází poté, co člověk doopravdy dospěje," konstatuje.

Beama neinspiroval žádný konkrétní moment, o skladby si prý řekl přetrvávající pocit. Některé písně tak zní jako modlitby; spíš než k Bohu jako takovému se ale Iron & Wine obrací k přírodě a všehomíru. "Možná, že pár skladeb zní i víc poraženecky, než jsem je původně zamýšlel," podotýká.

Až se vrátí z evropského turné, hodlá se věnovat svým pěti dcerám a také koníčkům - vaření a kreslení. V hlavě už má také další hudební plány: nedávno se domluvil s kapelou Calexico, s níž roku 2005 nahrál vynikající album In the Reins, že se napřesrok opět sejdou ve studiu.

Kapela z americko-mexické hranice si podobně jako Iron & Wine odbude českou premiéru letos. V létě ji přivítá festival Colours of Ostrava.