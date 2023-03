Představil vinyl a zahrál Vinnetoua. Třešňák po čase vystoupil před lidmi

V prostoru zvaném Salón na pražské Letné toto pondělí hudebník a spisovatel Vlastimil Třešňák představil vinyl svého loňského alba Kiks. Při té příležitosti několika desítkám posluchačů za doprovodu své kapely Temporary Quintet zahrál titulní píseň. Na úvod k ní přidal melodii Martina Hermanna Böttchera z filmu Vinnetou.

Třešňák už několik let nekoncertuje, nejvíc ho naplňuje malířství, jak zopakoval v pondělí. "Platí, že nikdy neříkej nikdy, mnohé kapely znovu začaly hrát, přestože oznámily konec vystupování, takže říkám možná," shrnuje dvaasedmdesátiletý umělec.

Novou desku vydal loni v září, téměř deset let po předchozí nahrávce Alter ego. Na skladbách od začátku spolupracoval s kytaristou Josefem Štěpánkem a klávesistou Janem Steinsdörferem, které v Temporary Quintetu doplňují basista Martin Lehký, bubeník Miloš Dvořáček, saxofonista Jan Štolba a hobojista Pavel Tylšar. Nyní, zhruba po půl roce, Kiks vyšel také na vinylu v limitované edici 300 číslovaných kusů.

"Kiks je jako kabaret. Snový kabaret, v němž se mění podoba jednotlivých výstupů. Je tu ironie, hravost, divadelní přehrávání, ale i prostor pro vážnost a bodnutí do problémů. Vlastimil Třešňák má to privilegium, že se ke společnosti a světu vyjadřovat může. Jeho slova nejsou jen kritickými básničkami a nemění se v prázdnou křeč. Jeho nová deska má sílu a ví, co chce říct," napsal na Musicserveru.cz kritik Jiří V. Matýsek.

Dvaasedmdesátiletý Třešňák je stěžejní postavou někdejšího československého undergroundu, signatářem Charty 77 a následným emigrantem. Asi nejvíc proslul deskou Zeměměřič z roku 1979 a románem Klíč je pod rohožkou.

Od roku 1968 šest let působil ve svobodném povolání jako zpěvák, také byl ale pomocným dělníkem v pivovaře, hrobníkem, zeměměřičem, kamelotem Večerní Prahy, nájemným metařem či nočním hlídačem. Podpis Charty 77 mu přinesl zákaz veřejného vystupování. Začal se angažovat v disentu, sblížil se s lidmi kolem dramatika Václava Havla, hrál bytové divadlo s Vlastou Chramostovou, Pavlem Kohoutem i Pavlem Landovským a působil ve volném písničkářském sdružení Šafrán. V rámci akce zvané Asanace jej komunistická Státní bezpečnost brutálními výslechy vyhnala do exilu.

Třešňák začínal nanovo ve Švédsku, pak se přestěhoval do Německa, jezdil i do Spojených států. V emigraci se mnohokrát stěhoval, po roce 1995 žije už zase převážně v Česku. Má švédské i české občanství. Maluje i píše od konce 60. let. V románu Klíč je pod rohožkou, jenž roku 1995 vyhrál tehdy prestižní anketu Kniha roku Lidových novin, vylíčil časy emigrace i první dojmy po příjezdu do polistopadové Prahy. Roku 2003 napsal i text k muzikálu Excalibur na hudbu Michala Pavlíčka. Texty poskytl také ženskému triu Alo Trio Band, které roku 2015 vydalo debutové album.