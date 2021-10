Před čtvrtstoletím tam zpíval s Oasis. Gallagher se vrátí do Knebworth Parku

Čtvrtstoletí poté, co britská rocková kapela Oasis zahrála v anglickém Knebworth Parku pro 250 tisíc lidí, se na stejné místo vrátí její někdejší frontman Liam Gallagher. Chystá zde svůj dosud největší samostatný koncert. "Bude mít biblické proporce," slibuje.

Devětačtyřicetiletý zpěvák vystoupení oznámil společně s informací, že vydá nové album. V Knebworth Parku severně od Londýna se v létě 2022 vystřídá na pódiu s kytaristou a zpěvákem Michaelem Kiwanukou a kapelami Kasabian, Goat Girl a Fat White Family.

Oasis založil se svým bratrem Noelem Gallagherem v Manchesteru roku 1991. Skupina proslavená hity jako Wonderwall nebo Don't Look Back in Anger vystoupila v Knebworth Parku pět let nato. Pro mnohé příslušníky tehdejší mladé generace přelomovou akci v těchto dnech připomíná dokumentární film, který promítají také česká kina.

Snímek režiséra Jakea Scotta líčí, jak byly koncerty Oasis vyprodané za necelý den. O 250 tisíc lístků se podle distribuční společnosti Aerofilms poprala dvě procenta tehdejších obyvatel země.

"Byla to doba, kdy se Velká Británie pomalu vzpamatovávala z období hospodářského propadu. Díky nárůstu sebevědomí v umění a kultuře se toto období pojmenovalo Cool Britannia a právě raketový vzestup popularity Oasis reflektuje nově nalezenou jistotu a směr," stojí v anotaci filmu.

Oasis byli tehdy po vydání prvních dvou alb Definitely Maybe a (What's the Story) Morning Glory? na vrcholu slávy a coby představitelé žánru nazývaného britpop se stali senzací, jakou ostrovní scéna nepamatovala od časů Beatles. Obě desky se dostaly do čela britské hitparády.

V Knebworth Parku zazněly i hity jako Champagne Supernova.

1:49 Dokument Oasis Knebworth 1996 promítají česká kina od 23. září. | Video: Aerofilms

O rok později, v listopadu 1997, zahráli Britové ještě v pražské Sportovní hale. Později se však formace kvůli vzájemným neshodám mezi bratry rozpadla. Dnes každý rozvíjí sólovou dráhu.

Liama Gallaghera nedávno Češi viděli. V posledním předpandemickém létě 2019 byl hvězdou pražského festivalu Metronome. Po většinu koncertu držel sošnou pózu, s rukou v levé kapse a hlavou skloněnou pod mikrofonem.

"V černých brýlích a typické, ke krku zapnuté šusťákové bundě stojí na místě. Nepohybuje se po pódiu, neudržuje kontakt s fanoušky. Maximálně občas vezme tamburínu nebo rumba koule, otře si zátylek ručníkem, který pak vztekle odhodí. Přesto z něj sálá charisma, jež s přibývajícími roky nemizí," napsalo o vystoupení Aktuálně.cz.