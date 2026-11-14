Před 35 lety přivedli Satana. Teď míří do Prahy, aby taje devadesátek znovu oživili

Letfield, Orbital, Underworld. Pro mnohé jsou právě tyhle tři elektronické projekty dodnes zhmotněním toho, jak pulzovala taneční hudba – a vlastně i tehdejší život – v 90. letech. Teď se tohle trio setká na jednom pódiu. Těžko dopředu říct, co všechno se v noci na neděli stane v pražském klubu Roxy, nicméně je jasné, že se bude cestovat časem. Až do míst, kde se rodila elektronická muzika.
Ten trend je zřejmý všude. V Berlíně, Londýně a se zpožděním – tak jako v hudbě vždycky – i v Česku. Generace lidí, kteří odrostli na taneční muzice devadesátých a nultých let, se postupně zase vrací do klubů. Mají opět víc času na vlastní zábavu.
A kromě toho, že právě oni pomohli rozmachu takzvaných denních či odpoledních parties, ze kterých se chodí domů nejpozději v deset večer, hnuli také něčím jiným. I díky nim ožily kapely, projekty a DJs, kteří zformovali soundtrack devadesátých let.
Pokud by někdo někdy sestavoval jejich žebříček, na nejvyšších příčkách se rozhodně umístí Leftfield, Orbital a Underworld. I proto se dá s předstihem prohlásit, že noc na neděli 15. listopadu bude v pražském klubu Roxy ikonická.
Leftfield (UK), sobota 14. listopadu
Roxy, Praha
Start: 22.00
Line-up: Leftfield (DJ set), Phil Hartnoll, Darren Emerson, Josef Sedloň, Saku a další
Vstupné: v předprodeji za 895 Kč
Největším písmem je na letáku uvedeno jméno britského projektu Leftfield, jehož dubové škubance Song of Life, Black Flute či emblematická „promenádní“ Afrika Shox připomínající nájezd parního válce ani po třiceti letech nepřišly o jediný miligram energie.
Projekt se v plné sestavě v Česku ukázal naposledy v roce 2024 na brněnském veletrhu Pop Messe, tentokrát půjde v Roxy „pouze“ o dýdžejský set. Ovšem to nic nemění na tom, že párty pod taktovkou tohohle „soundsystemu“ nebude rozhodně jen chill-out.
Létat je dovoleno
Pozornost je ale třeba věnovat i dalším účinkujícím, kteří možná pro některé budou daleko většími hvězdami než Leftfield. Večírek totiž dvouhodinovým setem zahájí Phill Hartnoll, polovina bratrského dua Orbital. Které se mimochodem také ukázalo na Pop Messe.
Hartnoll se v Česku jako DJ předvedl už několikrát, ve svých extrémně zábavných setech dává prostor jak klasikám světového housu, tak samozřejmě výživné hudební potravě ze studia Orbital. A to jak historickým kouskům, u nichž je dovoleno létat (Halcyon and On and On, Lush 3-1 či husí kůži způsobující Chime), proplouvat temným raveovým sklepem (Satan z roku 1991!) anebo okoušet o něco modernější odér (P.H.U.K.)
A pokud by ani tahle dvojice nestačila, večírek nad nedělním ránem zakončí Darren Emerson. Britský DJ, který se v devadesátých letech na pár roků spojil s tanečním duem Underworld, aby spolu vymysleli, nahráli a napořád ohnuli svět rovnými tanečními hymnami Born Slippy, Dark and Long anebo Cowgirl.
A pokud k tomu přičtete český hudební support v čelem s Josefem Sedloněm, těžko přijít na něco, co téhle sobotní imitaci přelomu tisíciletí chybí.
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