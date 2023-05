Na festivalu Prague Sounds vystoupí Benjamin Clementine či Ron Carter

Jazz, elektroniku i rap nabídne letošní ročník festivalu Prague Sounds, dříve známý jako Struny podzimu. Uskuteční se od 1. do 18. listopadu na různých místech Prahy a zahájí jej první pražský koncert zpívajícího klavíristy Benjamina Clementinea. Dále vystoupí jazzový kontrabasista Ron Carter nebo producent elektronické hudby Alva Noto.

Skladba Condolence od Benjamina Clementinea, který se do Česka vrátí po šesti letech. V roce 2017 vystoupil na Colours of Ostrava. Foto: ČTK | Video: Warner Chappell Music France

Pořadatelé program oznámili ve středu. "Uvedeme hudbu, kterou jinde neuslyšíte, žádné ze zahraničních jmen na jiném domácím festivalu neuvidíte. Každý koncert umisťujeme do pečlivě voleného sálu, díky čemuž můžete umělce zažít v prostředí, jaké byste nečekali. Cílem je vytvořit neopakovatelný zážitek unikátní pro publikum i umělce," shrnuje prezident festivalu Marek Vrabec. "Zejména v době postcovidové, která sází spíše na jistotu, se snažíme otevírat cestu novým jménům a umožnit jim vstoupit do světa reflektorů," dodává k programu.

Festival 1. listopadu v Rudolfinu zahájí čtyřiatřicetiletý klavírista a zpěvák Benjamin Clementine, držitel prestižní Mercury Prize. Na svých albech i koncertech spojuje prvky klasické hudby, šansonu i jazzu.

"Je to trubadúr z jiného světa. Začínal jako busker v ulicích Paříže, kde prodával ve stánku s občerstvením," připomíná Vrabec, že Clementine v jednu chvíli ve francouzské metropoli neměl stálé bydliště. Přežíval jen díky muzice, kterou hrál na ulici. "Působí jako z jiného světa, za klavírem často sedí v dlouhém kabátě, bos, a jen zpívá svým podmanivým, autentickým a mysticky oduševnělým hlasem," popisuje ředitel festivalu.

Rovněž v Rudolfinu o dva dny později zahraje šestaosmdesátiletý kontrabasista Ron Carter, který se podílel na více než 2200 nahrávkách, což mu vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Carter je známý především jako někdejší spoluhráč jazzových velikánů Milese Davise, Herbieho Hancocka či nedávno zesnulého Waynea Shortera. Získal tři Grammy. Do metropole přijede s kvartetem Foursight, kde dále účinkují klavíristka Renee Rosnes, saxofonista Jimmy Greene a bubeník Payton Crossley. "Bude to inteligentní, komplexní jazz v podání mistrů žánrů," slibuje Marek Vrabec.

Po čtyřech letech se na festival vrátí přední americký smyčcový Jack Quartet, aby představil program na počest osobnosti newyorské nezávislé hudby Johna Zorna. Ten v září oslaví sedmdesátiny. Koncert se uskuteční 6. listopadu v La Fabrice.

O den později se Prague Sounds přesunou do Fora Karlín, kde africká zpěvačka Angélique Kidjo představí vlastní pojetí slavného alba kapely Talking Heads nazvaného Remain in Light, které vyšlo roku 1980. "David Byrne a producent Brian Eno se tehdy významně inspirovali africkými polyrytmy. A jí ty rytmy natolik učarovaly, že se rozhodla celou desku nahrát znovu a po svém. Její provedení je nesmírně osvěžující," míní ředitel festivalu.

Následovat bude večer ve Veletržním paláci, kde 8. listopadu německý průkopník elektronické hudby a vizuálního umění Carsten Nicolai alias Alva Noto spojí síly s předním evropským souborem soudobé hudby Ensemble Modern založeným roku 1980. "Kromě hudební kariéry se Alva Noto prosazuje také jako umělec ve významných galeriích, jeho díla byla k vidění v londýnské Tate Modern nebo newyorském Guggenheimově muzeu. V našem programu to bude z letošního ročníku nejblíž ambientní hudby," zmiňuje Marek Vrabec.

Sólovou show přichystal na 14. listopadu do pražského Doxu zpívající kanadský houslista a zpěvák Owen Pallett, který si vypomáhá loopingem neboli smyčkováním.

Poprvé pak Prague Sounds zamíří do Campu neboli pražského Centra architektury a městského plánování, kde se 16. listopadu představí osobnost elektronické hudby, čtyřicetiletý Angličan Nathan Fake. "Je příkladem umělce, který může vystupovat na festivalech pro tisíce lidí na poli, ale u nás ho zažijete blízko, v intimitě malého sálu s mimořádným plátnem," zmiňuje ředitel.

V pátek 17. listopadu pak přijede vycházející hvězda britské hiphopové scény Kofi Stone. Následující den festival zakončí program českého účastníka, kapely Bert & Friends, nazvaný Klasirdo.

Festival několik posledních let pořádal také večery na plovoucí scéně na hladině Vltavy, a to včetně loňského Koncertu pro Evropu, kde vystoupili Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor a sólisté pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova. I letos organizátoři chystají na září akci v netradičním prostředí, bližší informace ale teprve oznámí.

