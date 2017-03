Posmrtné album Chucka Berryho vyjde v červnu, jde o novou desku po téměř 40 letech

před 1 hodinou

Chuck Berry - Big Boys | Video: YouTube

Nová deska amerického zpěváka, kytaristy a skladatele Chucka Berryho, který minulý týden zemřel, vyjde 16. června. Oznámila to vydavatelská společnost Decca Records. Album nazvané CHUCK je první studiovou deskou tohoto průkopníka rokenrolu za téměř 40 let. Jako první z celkem deseti písní z alba si mohou fanoušci poslechnout skladbu Big Boys. První Berryho studiová deska od roku 1979, kdy vydal album Rock It, obsahuje osm nových skladeb. Na desce se podílely i dvě z jeho dětí - Charles Berry Jr. jako kytarista a Ingrid Berryová na desce zpívá a hraje na harmoniku. "Pracovat na otcově desce bylo jedním z největších zážitků v mém životě," vzpomněl na nahrávání Charles Berry Jr.

autor: ČTK