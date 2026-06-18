Posluchači rozhodli. Na svatovítské varhany zazní fantazie na svatováclavský chorál

Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že v premiéře na nové varhany v pražské katedrále svatého Víta zazní v pátek 19. června Fantazie na chorál svatý Václave.
Na webu Českého rozhlasu nová skladba Ivo Bartoše získala 50 procent hlasů a předstihla tak další dvě, Svatovítskou fantazii Karla Martínka se 45 procenty a skladbu Invocationes Bohemicae Mikuláše Piňose, pro níž bylo pět procent z několika tisíc hlasů.
Lidé mezi skladbami, které jejich tvůrci komponovali pro nový nástroj, mohli volit do středeční půlnoci. Výsledky rozhlas, který soutěž pořádal, zveřejnil ve čtvrtek.
Premiéra je na pátečním programu Svatovítského varhanního oktávu, který v pondělí zahájilo žehnání nových varhan. Vítěz obdrží 30 tisíc korun, ocenění mu v pátek předá ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Bartošova skladba uvede hlavním programu koncertu. Další dvě světové skladby přednese Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pod vedením svého nového šéfdirigenta. Stal se jím německo-japonský dirigent Elias Grandy se světovým renomé.
Se SOČRem se letos rozloučil dirigent Petr Popelka. Vedl ho od roku 2022, od roku 2024 je šéfdirigentem Vídeňského symfonického orchestru a od sezony 2029/2030 bude působit v Bavorské státní opeře v Mnichově.
Biblické písně i Varhanní symfonie
Program pátečního koncertu SOČRu zahrnuje Biblické písně Antonína Dvořáka a symfonii Camilla Saint-Saënse, pro kterou se vžil název Varhanní.
Nové varhany postavila firma německého varhanáře Gerharda Grenzinga v katalánském El Papiolu. Celkové náklady se mají vejít do 160 milionů korun, které téměř pokryla pokračující veřejná sbírka.
Svatovítský varhanní oktáv pořadatelé určili zejména dárcům, kteří se adresně zúčastnili sbírky. Koncerty jsou na programu každý den, akci v pondělí 22. června zakončí děkovná zádušní mše.
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