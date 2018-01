Poslední show nebyla poslední. Do Prahy se vrátí Ennio Morricone, na Promsech také zahraje Corea

před 2 hodinami

Zřejmě kvůli vysokému věku a občas deklarované touze si odpočinout bývá každé vystoupení dirigenta Ennia Morriconeho označováno za poslední. Svým loňským, v pořadí pátým českým koncertem vyprodal pražskou O2 arenu.

Pražské návraty dirigenta Ennia Morriconeho, klavíristy Chicka Corey a zpěváka Kurta Ellinga zinscenuje letošní ročník festivalu Prague Proms.

Od roku 2005 jej pořádá Český národní symfonický orchestr, který na několika koncertech vždy také účinkuje. Letos se zúčastní šesti večerů včetně toho, jejž bude 15. července v pražském Obecním domě dirigovat Morricone. "V premiéře zazní duchovní skladba Stvoření & Babylonská věž nebo hudba z filmů, které Morricone v Praze ještě nepředstavil," uvádí Jan Hasenöhrl, ředitel festivalu a zároveň šéf orchestru.

Naráží na to, že devětaosmdesátiletý italský autor hudby k filmům Tenkrát na Západě či Neúplatní do Česka jezdí už několik let. S Hasenöhrlovým orchestrem navázal úzkou spolupráci, začal ho zvát na evropská turné a nakonec jej využil také ve studiu, například když natáčel hudbu k westernu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina. Jiné soundtracky Morricone zaznamenal v pražské Hostivaři, kde sídlí Český národní symfonický orchestr.

Na letošních Prague Proms dále vystoupí Chick Corea, jenž je v šestasedmdesáti letech považován za jednoho z nejznámějších žijících jazzových klavíristů. Do Obecního domu 11. července přiveze své trio včetně kontrabasisty Johna Patitucciho a bubeníka Davea Weckla. Také k nim se připojí Český národní symfonický orchestr, tentokrát dirigovaný Američanem Steven Mercuriem.

Čerstvě padesátiletý Američan Kurt Elling, jeden z předních jazzových vokalistů, bude účinkovat 7. července v Divadle Hybernia. Doprovodí jej kvinteto s kytaristou Johnem McLeanem, klavíristou a varhaníkem Stuem Mindemanem a jako zvláštní host mladý chicagský trumpetista Marquis Hill, který pracuje s prvky post-bopu, hip hopu či R&B.

Na záznamu ze Švédska zpěváka Kurta Ellinga doprovázejí hudebníci, s nimiž přijede také do Prahy. | Video: kurtelling.com | 07:02

Letošní ročník Prague Proms zahájí 19. července v Obecním domě provedení Slavnostní mše veristického skladatele Pietra Mascagniho. Český národní symfonický orchestr bude dirigovat Marcello Rota a doprovodí dva talenty - tenoristu Petra Nekorance a basbarytonistu Borse Prýgla.

Nekoranec vloni vyhrál prestižní Mezinárodní soutěž Francesca Viñase, Prýgl měl samostatný recitál v rámci Pražského jara a rovněž získal mimořádné ocenění na pěvecké soutěži Operalia. Tam ho po setkání v Praze pozval renomovaný Plácido Domingo, který hodonínskému pěvci nakonec zprostředkoval i angažmá ve svém divadlu v Los Angeles.

Na letošní Prague Proms dále přijedou belgický Brussels Jazz Orchestra, skupina Brubeck Brothers Quartet, rakouský žesťový septet Mnozil Brass nebo švédský trombonista a dirigent Christian Lindberg. Ten s Českým národním symfonickým orchestrem 22. června uvede Čajkovského Čtvrtou a rovněž zahraje Koncert pro trombon a orchestr od německého skladatele z 19. století Ferdinanda Davida.

Monica Manciniová, pětašedesátiletá dcera slavného hollywoodského skladatele Henryho Manciniho, pak 1. července v Obecním domě zazpívá melodie z filmů Růžový panter, Bio Ráj nebo Dny vína a růží.

"Byla dvakrát nominována na cenu Grammy a spolupracovala jak s Plácidem Domingem nebo s Quincy Jonesem, tak s Michaelem Jacksonem," dodávají pořadatelé. Předprodej vstupenek byl již zahájen na stránkách festivalu.