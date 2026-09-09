Poslední rozloučení s frontmanem Yo Yo Bandu Richardem Tesaříkem proběhne 16. září

Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem, který zemřel v neděli ve věku 80 let, se uskuteční ve středu 16. září. Smuteční obřad začne v 11:00 ve velké síni strašnického krematoria v Praze, vyplývá z informací na parte, které ve středu poskytl hudebníkův syn Štěpán.
Pozůstalí na parte rovněž uvedli, že zpěvák, textař a kapelník zemřel po těžké nemoci.
Richard Tesařík se narodil 25. prosince 1945 ve Svitavách a patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vedle působení v Yo Yo Bandu, který loni oslavil půlstoletí na scéně, vydal i několik sólových alb a vystupoval v mnoha muzikálech, například v Robinu Hoodovi, Johance z Arku či Touze v pražském Divadle Kalich.
Zpěvákův otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála a titul Hrdina SSSR, kvůli konfliktům s nadřízenými z armády nakonec ale odešel. Podobně jako další vysoce postavení vojáci však dostal bydlení na pražské Hanspaulce, kde následně vznikla i kapela Yo Yo Band. Širší veřejnosti se poprvé představila v listopadu 1975 na Slánských jazzových dnech.
Mezi největší hity Yo Yo Bandu, který patřil v tehdejším Československu k průkopníkům "černé" hudby a inspiroval se vlivy soulu, reggae, latiny a popu, patří dodnes písně Kladno, Karviná, Rybitví, Jó já jsem srab či Jedem do Afriky. Duší skupiny, ve které se během let vystřídala celá řada muzikantů, byl vedle Richarda i jeho mladší bratr Vladimír, který zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola.
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