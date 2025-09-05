Poslední koncert operní legendy. Sopranistka Beňačková se rozloučila s fanoušky

"Je to můj poslední koncert nejenom v Čechách, ale v celém světě. Já jsem se rozloučila minulý rok, protože jednak byl Rok české hudby a jednak já jsem měla 77 let. A ty sedmičky se mi tak nějak magicky líbily," řekla Beňačková.
Na koncertě v Klenčí se ještě loni na podzim domluvila s Brabcem, se kterým na různých místech světa a v různých koncertních sálech, galeriích a kostelech vystupovala od roku 1970.
Přestože měla ve zpívání delší pauzu, na vystoupení v srdci Chodska se těšila. "Musela jsem se připravovat, protože nejsem úplně ve formě. Čekají mě nějaké operace a ani jsem tolik nezpívala, ale ještě to zkusím a budu se snažit, aby se to ještě lidem líbilo," řekla pěvkyně, která během své kariéry sbírala pochvalné kritiky za vystoupení v největších operních domech světa a po boku věhlasných pěvců, jako je Peter Dvorský, Plácido Domingo nebo jako byl Luciano Pavarotti.
Klečský koncert sice považuje za úplně poslední, dveře od vystupování ale definitivně nezavírá. "Jestli budu zdravá a živá, tak až budu mít 80, zkusím ještě něco udělat, pokud mi to půjde," řekla.
I kdyby už nikdy koncertovat nemohla, přijme to podle svých slov s klidem. "Život se mění, nedá se nic dělat. Ale já jsem smířená se vším, já mám docela dobrou povahu. To byl můj život. Já jsem si ho strašně krásně užila. Zpívání je přenádherná, těžká práce, ale měla jsem ho i jako hobby. A to je velice důležité," poznamenala Beňačková.
K poslednímu koncertu ji Brabec nemusel dlouho přemlouvat. "Už spolu hrajeme víc než 20 let, máme se rádi a rádi spolu vystupujeme. Na repertoáru máme skladby od staré muziky až po Antonína Dvořáka, hrajeme Pie Jesu, Ave Maria a takové ty krásné věci a určitě i nějaké árie z oper, kde Gabriela zářila," uvedl kytarista.
Beňačková se nyní víc věnuje sama sobě. "Řekla jsem si, že budu spinkat a odpočívat, a tak to teď asi půl roku dělám. Taky jsem se přestěhovala do malého bytu, tak se zbavuji věcí. Ale všechno, co jsme hromadili - dary, ceny a vyznamenání - to si člověk chce uchovat. Knih se taky nechci nějak zbavovat, takže mě opouští spíš oblečení," řekla sopranistka, která byla Dvořákovou Rusalkou a Janáčkovou Káťou Kabanovou v Metropolitní opeře v New Yorku na začátku 90. let. Proslula i v roli Smetanovy Libuše při znovuotevření pražského Národního divadla v roce 1983.