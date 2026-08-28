Poslední koncert Beatles odehráli čtyři roky před rozpadem na baseballovém stadionu

Poslední veřejný koncert legendární britské skupiny Beatles se odehrál 29. srpna 1966 na baseballovém stadionu Candlestick Park v San Francisku, kdy přitom byla liverpoolská čtveřice na vrcholu slávy. Poté se skupina až do svého rozpadu v roce 1970 věnovala pouze nahrávání, jedinou výjimkou bylo spontánní neveřejné vystoupení na střeše jejich domovského londýnského studia Abbey Road v lednu 1969.
Na závěr posledního amerického turné v létě 1966 zahráli Beatles v chladném a větrném počasí před 25 000 ječícími fanoušky 11 skladeb v čele s hity Yesterday, Day Tripper či Nowhere Man. Právě neustálý jekot publika dovedl spolu s únavným cestováním i omezenými zvukovými možnostmi při živém vystupování členy kapely k rozhodnutí již dál nekoncertovat a věnovat se výhradně studiové činnosti.
Příběh legendární kapely se začal psát koncem 50. let v Liverpoolu, kde John Lennon založil skupinu The Quarrymen. Pod názvem The Beatles začali hudebníci vystupovat v roce 1960 a o dva roky později se složení kapely definitivně dotvořilo do podoby John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Richard Starkey, alias Ringo Starr. Svůj první singl - Love Me Do - vydali "Brouci" v říjnu 1962. Během zhruba deseti let existence Beatles pravidelně dobývali vrcholky světových hitparád a svou hudbou i vzhledem spoluvytvářeli ducha doby.
Rok po posledním koncertu vyšlo asi nejslavnější album kapely - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band a v roce 1969 byli Beatles naposledy spolu ve studiu, když nahrávali album Abbey Road. V dubnu 1970 McCartney jako první oznámil, že Beatles opouští, což znamenalo konec skupiny. Obecně se soudí, že za rozpadem skupiny stály prohlubující se rozpory a vzájemná rivalita mezi Lennonem a McCartneym, kteří složili většinu písní. Po rozpadu skupiny rozjeli všichni členové kapely sólové dráhy. Veškeré naděje na možné znovuzrození Beatles ukončila násilná smrt Johna Lennona v prosinci 1980, kterého zastřelil vyšinutý fanoušek Mark Chapman.
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