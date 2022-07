Poprvé od začátku tisíciletí. Joni Mitchell vystoupila na newportském festivalu

Slavná kanadská písničkářka Joni Mitchell poprvé od roku 2002 absolvovala celý koncert. Stalo se tak na Newportském folkovém festivalu, kde dnes osmasedmdesátiletá hvězda naposledy účinkovala koncem 60. let minulého století, píše agentura UPI. Akce se koná v malém městě Newport ve státě Rhode Island na východním pobřeží USA.

Joni Mitchell na Newportském folkovém festivalu v neděli zazpívala svůj hit Both Sides Now. | Video: Amy Karibian

Koncert byl v programu zastřešený jménem jedenačtyřicetileté americké country písničkářky Brandi Carlile, která zde vystoupila s hosty jako kytaristy Blakem Millsem nebo Marcusem Mumfordem. Z akce se však překvapivě vyklubovala oslava Joni Mitchell. Ta v beretu za aplausu diváků usedla na výrazně zdobené křeslo v centru pódia.

"Právě jsem si uvědomila, že z nás všech je tady Joni nejméně nervózní," žertovala Brandi Carlile. S ní nečekaná hvězda večera nejprve zazpívala skladby A Case of You a Both Sides Now.

Následně Carlile přenechala pódium Joni Mitchell, která s kapelou uvedla své hity Big Yellow Taxi, Amelia, Shine nebo Come in From the Cold. Celkem zapěla 13 písní a sama na elektrickou kytaru zahrála skladbu Just Like This Train, doplňuje britský deník Guardian. "Nevíme, čím bychom tohle vystoupení trumfnuli," napsali pak pořadatelé festivalu na Instagram.

Joni Mitchell nedávno převzala cenu MusiCares Person of the Year a sošku Grammy za archivní komplet nazvaný Joni Mitchell Archives - Vol. 1: The Early Years (1963-1967). Vloni obdržela ještě prestižní ocenění za celoživotní přínos umění od newyorského Kennedyho centra, jedné z nejvýznamnějších amerických kulturních institucí.

Písničkářka se přitom dlouho neobjevovala na veřejnosti. Kvůli nechuti ke koncertování v novém tisíciletí přestala vystupovat. Kromě toho ji roku 2015 postihlo aneurysma mozkových cév, po němž se učila znovu mluvit a chodit. Zpěvačka a skladatelka už jako devítiletá zápasila s dětskou obrnou. Také tehdy se musela učit znovu chodit, což se jí tedy nyní přihodilo podruhé.

"Po mozkové výduti jsem přišla o víc než při obrně. Tentokrát jsem nemohla mluvit ani chodit. A zatímco mluvit jsem se zase rychle naučila, s chozením pořád zápasím. Ale já se jen tak nedám. Jsem bojovnice. Mám irskou krev," řekla v interview, které přetiskl Guardian.

Joni Mitchell v neděli zazpívala svůj hit Circle Game na Newportském folkovém festivalu. | Video: Amy Karibian

Podle britského listu si k sobě domů Joni Mitchell poslední roky začala zvát muzikanty jako Eltona Johna, Bonnie Raitt či Herbieho Hancocka na soukromé jam session. Zpívat se znovu učila mimo jiné na jazzovém standardu Summertime od George Gershwina. I ten v neděli na newportském festivalu zapěla.

Mitchell, která je celoživotní vášnivá kuřačka, má dnes výrazně hlubší hlas než dřív, všímá si americký rozhlas NPR. Podle něj si ale zpěvačka zachovává charakteristické jazzové frázování a koncert prokládala nejrůznějšími vzpomínkami.

Joni Mitchell poslední koncert absolvovala 13. listopadu 2002 v Los Angeles. Na Newportském folkovém festivalu roku 1969 vystoupila ve stejný den jako Arlo Guthrie nebo The Everly Brothers. Své poslední, v pořadí devatenácté album vydala roku 2007.

Nedávno projevila solidaritu se zpěvákem Neilem Youngem, který odstranil svoji hudbu z Spotify na protest proti tomu, že tato platformá dává prostor kontroverznímu moderátorovi Joeovi Roganovi. Jeho podcast lékaři kritizovali za šíření dezinformací o pandemii a vakcínách. "Nezodpovědní lidé šíří lži, které stojí lidské životy," zdůvodnila Joni Mitchell, proč také ona svou hudbu ze Spotify odstranila.

Brandi Carlile poslední roky na tvorbu Joni Mitchell opakovaně upozorňuje. Na její počest uspořádala několik koncertů, napsala doslov k jejím archivním nahrávkám a osobně se přátelí. V roce 2019 přehrála Brandi Carlile v losangeleské Walt Disney Concert Hall celé album Blue od Joni Mitchell z roku 1971.