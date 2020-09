Poprvé od roku 1986. Američané v první polovině roku koupili víc vinylů než CD

Poprvé od začátku 80. let minulého století se v Americe prodalo víc vinylů než CD. Stalo se tak za první pololetí letošního roku, informuje britský deník Guardian. Data zveřejnila Asociace amerického nahrávacího průmyslu známá pod zkratkou RIAA.

Za první polovinu roku 2020 tržby z prodeje vinylů dosáhly 232,1 milionu dolarů, zatímco CD se prodalo jen za 129,9 milionu dolarů. Naposledy měly vinyly nad CD navrch v roce 1986.

Jak ale upozorňuje Guardian, přesto mají vinyly na celkových tržbách z prodeje hudby v USA jen čtyřprocentní podíl. 85 procent všech příjmů hudebnímu trhu vynáší streamování, které za první polovinu roku 2020 dosáhlo 4,8 miliardy dolarů.

Vloni za stejné období streamy vynesly 4,3 miliardy dolarů a tvořily 80 procent celkových příjmů.

Digitální prodeje, což je třeba prodej celých singlů nebo alb prostřednictvím služeb jako iTunes, dál klesají, momentálně už představují jen 6 procent celkových tržeb.

Podle dat Asociace amerického nahrávacího průmyslu si také uživatelé čím dál častěji platí účty na streamovacích službách jako Spotify nebo Apple Music, aby mohli poslouchat hudbu bez reklam a dalších omezení spojených s užíváním těchto služeb zdarma. Příjmy z předplatného streamovacích služeb za první polovinu letoška vzrostly na 72,1 milionu dolarů oproti loňským 58,2 milionům.

Podle americké CNN roste obliba vinylů setrvale od roku 2005. Guardian pak dodává, že vinyly se těší rostoucí popularitě také ve Velké Británii, kde jejich prodeje vloni meziročně narostly o 4,1 procenta.

V Česku se prodeje fyzických nosičů, to znamená CD a LP, za rok 2019 držely na podobné úrovni jako v roce 2015, čítaly 212 milionů z celkových 1,061 miliardy korun. Zdejší pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu to však ve výročním přehledu dala do souvislosti s úmrtím Karla Gotta, jehož alba "se v poslední čtvrtině roku prodávala v nadstandardním počtu".

Na českém hudebním trhu, jenž vloni meziročně vyrostl o téměř 16 procent, prodej vinylů vloni činil 6 procent z celkových tržeb, zatímco CD představovala 13,5 procenta.