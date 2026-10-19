Poprask v pražské tržnici. Róisín z Irska kousala do růží, pak je házela po lidech

Praha má za sebou povedený, i když značně utajený, festival. Od pátku do neděle hostil klub SaSaZu v holešovické tržnici hudební část světelné přehlídky Signal. A i když formálně šlo pouze o večerní afterparty, díky dobře sestavenému programu stojícímu na silných evropských jménech to byl vlastně svébytný klubový víkend.
Na páteční start s projekty SOHN a Two Lanes jsem si musel nechat zajít chuť, ovšem v sobotu večer jsem byl na značkách. Příjezd irské divy Róisín Murphy, poloviny dnes už neexistujícího elektronického dua Moloko, je totiž pokaždé velkou událostí.
O to víc, že při své poslední návštěvě Česka z ní v roce 2025 oněměl celý brněnský open-air Pop Messe. Na rozdíl od rozjetého programu jihomoravské letní přehlídky však musela Murphy v sobotu v rámci Signal Festival Afterparty se svou mužskou kapelou začínat takřka na studených pneumatikách.
„Pouštěč“ jménem Jeffology, jenž měl SaSaZu před hlavní hvězdou rozehřát, svým nepřítomným a taneční energii postrádajícím setem totiž spíš uspával a parket zůstával poloprázdný.
Pojďme se obejmout
V jedenáct večer se však atmosféra radikálně mění. Murphy nastupuje s čistě mužskou kapelou a začíná servírovat. S klubem jako by se nejdřív potřebovala sžít, její set působí roztěkaně a Murphy se snaží dát ochutnat něco z každé své etapy. A že jich bylo.
Sebedůvěra i přesvědčení, že předvede špičkový koncert, se jí vrací s emblematickým letním šlapákem CooCool z covidové desky Hit Parade. Právě album, do jehož vzniku výrazně a nadčasově promlouval německý DJ Koze, vytvořilo nynější tvář Róisín Murphy plující na elektronice a jejích tanečních leknínech.
Na publiku v SaSaZu je nicméně znát, že nejvíce oceňuje staré skladby kapely Moloko. A že právě pro ty si do pražského klubu lidé přišli. Zvlášť při skladbě Time Is Now množství vytažených mobilních telefonů, přes něž je ze zadních řad téměř nemožné sledovat dění na pódiu, je toho jasným důkazem.
Murphy s bohatým šatníkem na stagi koncertem prochází jako dlouhým příběhem. S někým v první řadě se obejme, jiné zase oblaží rudými okvětními lístky svých růží, které nejdřív odkousne a pak nechá pomalu padat do davu pod sebou.
Stejně jako před dvěma roky atmosféra excituje při odosobněném elektronickém trháku Can´t Replicate, zhmotněným detailními záběry Murphy a její ústní dutiny. Irská zpěvačka však nechce ani poté končit a loučí se až dlouhým přídavkem.
Róisín Murphy (IRE)
Sobota 17. října 2026, SaSaZu (Praha)
Hodnocení Ondřeje Stratilíka: 75 %
A jestliže se warm-up nepovedl, stálice Pavel Bidlo při dojezdovém setu po koncertu vypustil mohutnou taneční energii. Techhousové rytmy okořeněné tu vlastním remixem některé z globálních kytarovek, jindy retro acidovým příkrmem působí nad nedělním ránem jako živá voda.
Proč to ti Röyksopp dělají?
A když v noci na pondělí v Praze vrcholil Signal, gradoval v SaSaZu i jeho hudební program. Do tržnice dorazilo daleko víc lidí než v sobotu na Róisín Murphy. DJ Lumiere pojal svůj zahajovací set velmi úderně, takže čím blíž byla desátá večerní, tím průraznější electrohouse k potěše zaplněného parketu ze zvukové sestavy vycházel.
Přesně na čas se pak na stagi objevila norská dvojice Torbjørn Brundtland a Svein Berge, která si už od roku 1998 říká Röyksopp. Po mnohaminutovém mohutném, avšak offbeatovém úvodu rozjeli taneční party. Ale značně povrchní.
Člověk od každé další skladby čekal posun k beatům, lupancům a melodiím, které kapelu už před čtvrtstoletím vystřelily na piedestal, ovšem tenhle moment ne a ne přijít. Duo se tuhle bublinu ani nesnažilo prokopnout, vypadalo to, že se v mainstreamové EDM (electronic dance music) cítí spokojeně.
Jejich set měl tři vrcholy. A každý z nich přišel přesně po půlhodině. Nejdřív to byla minimalistická „pártonová“ melodie z hitu Eple, již vsadili do techhousového tempa. Po další půlhodině pak vlastní – a čerstvý – remix skladby Enjoy The Silence od Depeche Mode.
A všechno směřovalo k tomu, že se po devadesáti minutách ještě jednou vrátili k albu Melody A. M. a s hitem Poor Leno. I ten však přidusili rádiovým soundem skandinávského komerčního housu.
Přestože je to přesně 25 let, co Röyksopp vydali nikdy nepřekonanou desku Melody A. M., odkazů na ni bylo v jejich setu žalostně málo. Zatímco prezentovali svou současnou a značně povrchní tvář, vzpomínky na písničky So Easy, Remind Me (sic!) či tehdejší remix hitu I Don´t Know What I Can Save You From od kapely Kings of Convenience tuhle nedělní diskotéku jednoduše přebily.
Afterparty festivalu Signal jsem ještě v sobotu odpoledne bral tak, že Róisín Murphy bude jen předkrmem před nedělní jízdou s Röyksopp. Nakonec to bylo naopak.
I když irské zpěvačce něco chybělo do formy, s níž před dvěma roky dorazila na brněnský open-air, stejně předvedla mnohem výraznější a zapamatovatelnější set než v mainstreamových beatech uvízlí a se sebou očividně značně spokojení Röyksopp.
Röyksopp (NOR)
Neděle 18. října 2026, SaSaZu (Praha)
Hodnocení Ondřeje Stratilíka: 50 %
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