Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Pop, rap, jazz i busking. Festival Praha žije hudbou nabídne cca 200 pouličních akcí

ČTK

Díky festivalu Praha žije hudbou budou mít lidé 29. a 30. května v centru metropole možnost zhlédnout téměř dvě stovky volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí i známí interpreti, například Aneta Langerová nebo raperky a performerky Hihihahaholky. Festival se bude konat v 19 lokacích.

Aneta Langerová, zpěvačka
Aneta Langerová, vítězka soutěže SuperStar v roce 2004, si stále udržuje přízeň publika a hudebně nepřestává růst. Vystoupí také tento pátek 29. května na festivalu Praha žije hudbou.Foto: Profimedia
Reklama

Hlavní festivalová trasa povede od Národního divadla přes Můstek, palác Savarin a ulicí Na příkopě až na Náměstí republiky k Palladiu. Program se bude odehrávat také na Smíchovské náplavce nebo v různých lokalitách Prahy 6.

"Hlavním záměrem festivalu je se letos co nejvíce přiblížit buskingu a dát prostor buskerům a talentovaným začínajícím umělcům, aby měli návštěvníci festivalu či kolemjdoucí co objevovat," uvedl Jan Gregar, ředitel organizace Nerudný fest, která festival pořádá.

Program je velmi různorodý a na své si přijdou milovníci nejrůznějších hudebních žánrů, stylů a věkových skupin - zazní rap, folk, jazz, pop, rock či klasika. Vidět bude možné i performery, tanečníky a červeného maskota festivalu Uličníka.

Hlavní hvězdy vystoupí na Palladium stage na Náměstí republiky. V pátek 29. května tam zahraje Aneta Langerová, v sobotu večer alternativní uskupení Hihihahaholky. Větší koncerty budou také na Můstku, který v pátek v podvečer roztančí dechový showband Brass Avenue. Sobotní večer v paláci Savarin zpestří world music s prvky jazzu v podání Tibora Žida a držitele ceny Grammy Orana Etkina. Do jejich rytmů si bude možné i zatančit za doprovodu profesionální tanečnice Lilany Sarah Ščukové.

Reklama
Reklama

"Na ulici začínali svoji kariéru i světově uznávaní umělci, jako například písničkáři Glen Hansard, Bob Dylan, Ed Sheeran a Passenger či šansoniérky Edith Piaf nebo Zaz," podotkl Gregar. "Festival Praha žije hudbou je jednou z mála příležitostí, jak si živou kulturu ve veřejném prostoru centra Prahy pár dní užít," dodal.

Celou festivalovou mapu a přesný harmonogram vystoupení lze najít na webu festivalu Praha žije hudbou.

Související

Pořadatelem festivalu je kulturní nezisková organizace Nerudný fest, která stojí i za festivaly Mladí ladí jazz a Student Fest, Koncertem pro budoucnost a dalšími projekty. Festival Praha žije hudbou vznikl před devíti lety jako reakce na omezování umělecké produkce v ulicích hlavního města.

V minulosti pořadatelé festivalu iniciovali kulaté stoly se zástupci zainteresovaných stran v čele s pražským magistrátem, městskými částmi Praha 1 a Praha 2, dopravním podnikem i zástupci buskingu. Společně hledají řešení v rámci současné legislativy. Pražští zastupitelé schválili před šesti lety novelu vyhlášky a kromě rozšíření počtu míst, kde se busking nesmí provozovat, zakázali obří kostýmy či vyfukování bublin.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se srazil vlak se školním autobusem
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se srazil vlak se školním autobusem
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se srazil vlak se školním autobusem

Na severu Belgie se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě je několik mrtvých, píší tiskové agentury a belgická média. Belgický ministr vnitra Bernard Quintin bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným.

České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce.
BeNative

Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve

České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.

Reklama
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Reklama
Reklama
Reklama