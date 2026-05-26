Pop, rap, jazz i busking. Festival Praha žije hudbou nabídne cca 200 pouličních akcí

Díky festivalu Praha žije hudbou budou mít lidé 29. a 30. května v centru metropole možnost zhlédnout téměř dvě stovky volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí i známí interpreti, například Aneta Langerová nebo raperky a performerky Hihihahaholky. Festival se bude konat v 19 lokacích.
Hlavní festivalová trasa povede od Národního divadla přes Můstek, palác Savarin a ulicí Na příkopě až na Náměstí republiky k Palladiu. Program se bude odehrávat také na Smíchovské náplavce nebo v různých lokalitách Prahy 6.
"Hlavním záměrem festivalu je se letos co nejvíce přiblížit buskingu a dát prostor buskerům a talentovaným začínajícím umělcům, aby měli návštěvníci festivalu či kolemjdoucí co objevovat," uvedl Jan Gregar, ředitel organizace Nerudný fest, která festival pořádá.
Program je velmi různorodý a na své si přijdou milovníci nejrůznějších hudebních žánrů, stylů a věkových skupin - zazní rap, folk, jazz, pop, rock či klasika. Vidět bude možné i performery, tanečníky a červeného maskota festivalu Uličníka.
Hlavní hvězdy vystoupí na Palladium stage na Náměstí republiky. V pátek 29. května tam zahraje Aneta Langerová, v sobotu večer alternativní uskupení Hihihahaholky. Větší koncerty budou také na Můstku, který v pátek v podvečer roztančí dechový showband Brass Avenue. Sobotní večer v paláci Savarin zpestří world music s prvky jazzu v podání Tibora Žida a držitele ceny Grammy Orana Etkina. Do jejich rytmů si bude možné i zatančit za doprovodu profesionální tanečnice Lilany Sarah Ščukové.
"Na ulici začínali svoji kariéru i světově uznávaní umělci, jako například písničkáři Glen Hansard, Bob Dylan, Ed Sheeran a Passenger či šansoniérky Edith Piaf nebo Zaz," podotkl Gregar. "Festival Praha žije hudbou je jednou z mála příležitostí, jak si živou kulturu ve veřejném prostoru centra Prahy pár dní užít," dodal.
Celou festivalovou mapu a přesný harmonogram vystoupení lze najít na webu festivalu Praha žije hudbou.
Pořadatelem festivalu je kulturní nezisková organizace Nerudný fest, která stojí i za festivaly Mladí ladí jazz a Student Fest, Koncertem pro budoucnost a dalšími projekty. Festival Praha žije hudbou vznikl před devíti lety jako reakce na omezování umělecké produkce v ulicích hlavního města.
V minulosti pořadatelé festivalu iniciovali kulaté stoly se zástupci zainteresovaných stran v čele s pražským magistrátem, městskými částmi Praha 1 a Praha 2, dopravním podnikem i zástupci buskingu. Společně hledají řešení v rámci současné legislativy. Pražští zastupitelé schválili před šesti lety novelu vyhlášky a kromě rozšíření počtu míst, kde se busking nesmí provozovat, zakázali obří kostýmy či vyfukování bublin.
