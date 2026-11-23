Koncert britské kapely The Prodigy měl proběhnout v pondělí 23. listopadu večer v pražské O2 areně. Kvůli nemoci a na pokyn lékařů byla ale zrušen. Náhradní termín nebude. Vstupenky, akreditace i místa na guestlistu jsou tímto neplatné. ČTK o tom za pořádající společnost Live Nation informoval Ondřej Pojzl. Informace o vrácení vstupného agentura přinese podle webu brzy.
"Kvůli nemoci a na pokyn lékařů nemohou The Prodigy v pondělí večer vystoupit v Praze ani v úterý ve Vídni. Upřímně se omlouváme všem, kteří se na tyto dva koncerty chystali. Další informace přineseme, jakmile to bude možné," sdělili The Prodigy.
Koncert byl součástí evropského turné, v jehož rámci měli The Prodigy v Praze poprvé vystoupit v O2 areně. Aktuální informace najdou fanoušci na webu Live Nation a na sociálních sítích Live Nation CZ.
Kontroverzní The Prodigy, jejichž klip k hitu Smack My Bitch Up většina britských televizí označila za "koktejl sexu, násilí a drog" a odmítla ho vysílat, vystoupili v Česku již několikrát. Ve své hudbě mísí různorodé styly od rave, hardcore techna přes alternativní rock a breakbeat až po punk.
V Praze The Prodigy hráli v roce 2023 ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti. Šlo o první české vystoupení od smrti tanečníka a zpěváka Keitha Flinta, který zemřel v březnu 2019 ve věku 49 let. Skupina The Prodigy vznikla v roce 1990 ve městě Braintree v hrabství Essex. Debutové album Experience vydala o dva roky později.
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