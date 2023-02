V klipu jí hrají Vávra se Šteindlerem. Kapela Poletíme nahraje album na Flédě

Skupina Poletíme? tento týden natočí desku v brněnském klubu Fléda. Zahrne největší hity za 15 let její činnosti. První koncert se koná ve středu 15. února, druhý ve čtvrtek, oznámil Martin Brzobohatý z klubu.

Nahrávat se budou oba večery, čtvrteční vystoupení zaznamená také Česká televize. Kapacita klubu je kvůli technické náročnosti natáčení omezená. V prodeji zbývá několik posledních desítek vstupenek v cenách od 399 do 700 korun.

"Natočit s Poletíme? koncert bylo v plánu roky. Jsem rád, že k tomu dochází až teď, po 15 letech existence," říká frontman skupiny Rudolf Brančovský. "Písničky během let získaly ráznější aranžmá i tempa. Síla naší kapely jsou koncerty. Věřím, že se takto podaří zachytit atmosféru, která bývá především na Flédě výjimečná," dodává zpěvák, jenž se kromě hudby věnuje také výtvarnému umění.

Poletíme? vznikli roku 2007 v Brně jako čtyřčlenná kapela Brančovského, syna dětské ilustrátorky Vlasty Švejdové. O rok později vydali debutové album Jednoduché písničky o složitém životě. Zatím naposledy už v osmičlenné sestavě roku 2018 zveřejnili titul Chce to hit! a dál se soustředili především na koncertování.

Od té doby ještě přišli se singly Potetovaná a Můžeš mi říct. Ten čerstvě doprovází videoklip z pražské náplavky, v němž účinkují Marie Ludvíková, Milan Šteindler a David Vávra. "Obě písničky znají naši fanoušci z koncertů. Pak ale přišel covid a úplně nám spadnul řetěz. S klipem se tedy znovu k této písni vracíme v klidnější době. Prostě navazujeme na předcovidový plán," vysvětluje frontman Brančovský.

Krátce poté, co vláda na jaře 2020 kvůli pandemii koronaviru omezila také kulturní akce, zpěvák uspořádal komorní koncert jen s pianistou Ondřejem Hájkem a houslistou Vojtěchem Konečným pro "hospodské, zdravotní sestry, doktory, hasiče, policajty, kadeřnice, zvukaře, herce a všechny, které tvrdě zasáhla tato nelehká doba", uvedli tehdy.

Autorská tvorba kapely překračuje žánrové hranice, například vydavatelství Supraphon v souvislosti s ní užívá označení banjo punk. Zvuk tvoří stylově těžko zařaditelná paleta nástrojů od banja přes saxofon až po housle.

Formace dřív vydala mimo jiné desku nazvanou Turbošanson. "Pro naši kapelu se těžko hledá stylové zařazení. Žijeme pro písničky, příběhy, šansony. A protože je šanson většinou trošku ukňouraný, tak my ho potřebujeme turbo, aby nás to bavilo," zdůvodnil to Brančovský.

Když v roce 2012 zveřejnili album Kroskántry, zužitkovávali zase víc vliv country, a dokonce využili úryvky zlidovělých trampských melodií jako Folsom blues nebo Ó, Zuzana. "Já jsem v dětství na takových Greenhorns ujížděl. Přišlo mi zajímavé udělat desku s lidmi, kteří v současné době country moc neposlouchají," uvedl toho času Brančovský.

Na podzim 2019 uspořádali svůj dosud největší koncert pod širým nebem, na nějž v pražských Modřanech dorazilo přes 1400 lidí. Před vystoupením se nad hlavami diváků proháněly speciální modely letadel, které pilotoval mistr světa v akrobacii leteckých modelů Marek Plichta. Kapela dříve natočila videoklip ke skladbě Běž dál (Leť dál), v němž hostoval Martin Šonka, mistr světa letecké série Red Bull Air Race.

Záznam dvou koncertů z Flédy by měl vyjít pod názvem Best of do gramofonu. Kapela právě zahájila jarní turné, v jehož rámci se zastaví ještě v Liberci, Peci pod Sněžkou, Plzni, Olomouci, Poličce či pražském Lucerna Music Baru.