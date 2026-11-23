Sobotní večer v pražské koncertní síni Rudolfinum otestoval limity všeho. Ať už samotného 140 let starého symbolu české hudební klasiky, tak stovek příchozích posluchačů. Ti téměř dvě hodiny v dřevěných lavicích Dvořákovy síně vzdorovali - někteří méně, jiní více zdatně - monstrózní elektronické energii, s níž do Prahy dorazil britský producent Max Cooper. A bez okolků - bylo to velkolepé!
Jak už jsem zmínil v úvodu pár dnů starého rozhovoru s Maxem Cooperem pro deník Aktuálně.cz, je to jen několik týdnů, co se na vinylu i jako digitální album objevila jeho nová kompilace fabric presents Max Cooper.
Elektronický výlet dlouhý 77 minut a čítající celkem 34 stop se velmi rychle mezi posluchači a tanečními fajnšmekry dostal na top pozice. Lepší načasování si pořadatelé podzimní přehlídky Prague Sounds pro pozvání Coopera zřejmě nemohli vybrat.
Dveře pražského Rudolfina se otevřely v sobotu v sedm večer. Hned od prvních minut bylo znát, že stejně jako je rozkročená Cooperova hudba, bude - na poměry místa - exotické i publikum, které se tentokrát v mohutné Dvořákově síni sešlo.
„Trvat to bude zhruba hodinu a půl a přestávka nebude,“ informuje mě mladý biletář u dveří do koncertního sálu a z jeho slov je zase zřejmé, že zběsilé taneční beaty se dnes pokusí prosáknout do míst, kde 365 dní v roce vládne palácovost klasické hudby.
Krátce po osmé síň zhasíná, k DJskému pultu postavenému mezi dvěma projekčními plátny - přední je přitom průsvitné - přichází Max Cooper. Od dlouhého stolu osázeného řadou controllerů bude ovládat hudebno i vizuálno.
To se přitom neomezuje jen na dvojici připravených ploch, ale zasahuje i do prostoru a především na historických látkových tapetách vytváří něco, k čemu se budu muset v absolutním nadšení v průběhu večera několikrát obracet.
Po jednoskladbovém ambientním úvodu Cooper poprvé sahá do své letošní kompilace a vytahuje sonickou krásu jménem AO, jíž stvořil společně s Rival Consoles. Nejdřív lupance a poté stále zřetelněji bublající dunění s abstraktním rytmem techna zkoušejí limity Rudolfina a přítomných.
Ostatně sám Max Cooper se před pražským koncertem v interview nechal slyšet, že bude testovat, co všechno si může dovolit a podle toho se zařídí. Právě AO s křehkou klávesovou melodií bylo tím momentem, kdy se ukázalo, že sedět v koutě, bejby, bude dneska náročné.
Člověka sice uzemňuje biologicky přesná videoprojekce shluků buněk či vodních stvoření, ovšem taneční energie už se neschovává ani za vysoké sloupy Dvořákovy síně a DJ-vědec Max Cooper ji za tichého dohledu desítek vysokých píšťal varhan pumpuje do dřevěných lavic.
Až by se chtělo vyskočit do galerie v prvním patře, když se rozjede drtící techno linka Pontapé (2013 Version) od Renato Cohena. To už začínají být sedačky malé, ovšem extatické trýznění, kterého člověk přitom žádá víc a víc, pokračuje.
Rozjíždí se barevná projekce plná souborů a písmenek, když se otevře příběh květnového alba Feeling Is Structure a Max Cooper z něj jako ježka z klece vytáhne něco, co ze všeho nejvíc navozuje situaci, jako by na něj z ochozu u varhan dohlížel sám Aphex Twin. Majstrštyk Obsessive Compulsive Order tepe jako motorová pila v rozmezí dubstepu a drill´n´bassu.
Je čas se ale zase vrátit do reality kompilace fabric presents Max Cooper a přichází tak vyspeedovaná drum´n´bassová koleda Flecks. Po ní třeba prosluněná housová syntezátorová kráska Perpetual Motion vábící jako siréna na otevřené moře tanečního rytmu.
Všechno směřuje do momentu, kdy večer exploduje v 90. léty vařeném breakbeatovém Cooperově remixu skladby Higher State of Consciousness od Joshe Winka. V téhle chvíli jsem začal ztrácet slova, jen jsem sledoval stovky mihotajících se postaviček na bočních stěnách Dvořákovy síně potápějící se do gradujícího tanečna.
Šestačtyřicetiletý Max Cooper tu prostě doručil něco, z čeho klíčí jediná věc. Stal se hlavním tahounem současné chytré elektronické muziky a Praha se toho úkazu měla možnost dotknout.
Není pochyb, že na naprosto bezvadném večeru mělo obrovský podíl samotné Rudolfinum. A také vizuálno. A nešlo jen o vtahující projekce, ale třeba i momenty, kdy se díky orbitální elektronice a červeně blikajícím lustrům v Dvořákově síni člověk ocitl ve filmové realitě Spielbergových Blízkých setkání třetího druhu.
Rudolfinum, které otevřelo už v roce 1885, navíc otestovalo nejen londýnského Maxe Coopera, ale i stovky příchozích. Pískat radostí? Křičet? Tleskat mezi jednotlivým „větami“? To všechno udělalo ze závěru letošního ročníku přehlídky Prague Sounds přelomový zážitek.
Prague Sounds: Max Cooper
Místo: Rudolfinum, Praha
Datum: 21. listopadu 2026
Line-up: Max Cooper (UK)
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