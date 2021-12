Podruhé se učila znovu mluvit. Písničkářku Joni Mitchell ocenilo Kennedyho centrum

Osmasedmdesátiletá kanadská písničkářka Joni Mitchell, která se po aneuryzmatu mozkových cév v roce 2015 učila znovu mluvit a chodit, se dočkala ocenění za celoživotní přínos umění od newyorského Kennedyho centra. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších amerických kulturních institucí.

Zpěvačka a skladatelka v děkovné řeči připomněla, že jako devítiletá zápasila s dětskou obrnou. Už tehdy se musela učit znovu chodit, což se jí po mozkové výduti před šesti lety přihodilo podruhé.

"Párkrát už jsem se musela vracet do života. A teď naposledy mi to dalo pořádně zabrat. Ale nějak jsem se tím probelhala," poděkovala. "Je to úžasná pocta. Užijte si to, já si jdu zase sednout," uzavřela krátký proslov.

O nedávných obtížích mluvila Joni Mitchell také při novém vydání svých raných nahrávek z let 1963 až 1967. "Po mozkové výduti jsem přišla o víc než při obrně. Tentokrát jsem nemohla mluvit ani chodit. A zatímco mluvit jsem se zase rychle naučila, s chozením pořád zápasím. Ale já se jen tak nedám. Jsem bojovnice. Mám irskou krev," řekla v loňském interview, které z bookletu alba přetiskl deník Guardian.

Autorka skladeb jako Both Sides, Now nebo Big Yellow Taxi a držitelka devíti cen Grammy už desítky let nekoncertuje. Své poslední, v pořadí devatenácté album vydala roku 2007. Na jevišti stanula naposledy při oslavě svých sedmdesátin před osmi lety, kdy v Torontu zazpívala píseň Furry Sings The Blues. Vyšla roku 1977 na jejím albu Hejira. "Už nějaký čas jsem nic nenapsala. Nehraji na kytaru ani na piano," uvedla v loňském interview.

Cenu Kennedyho centra převzala Joni Mitchell vedle herečky Bette Midler, televizního producenta Lornea Michaelse, portorikánského operního pěvce Justina Díaze a zakladatele vydavatelství Motown Records Berryho Gordyho. Vyznamenal je prezident Joe Biden.

"Všem, kterým Kennedyho centrum vzdalo a letos vzdává hold, bych chtěl poděkovat za to, co jste tomuto národu a světu dali," řekl Biden.

Joni Mitchell v roce 2013 na oslavě svých sedmdesátin zpívala Furry Sings The Blues. | Video: Tim Hailand

Jeho předchůdce Donald Trump přerušil dlouholetou tradici a galavečera Kennedyho centra ve Washingtonu se za celé čtyři roky ve funkci nezúčastnil. "Je hezké vidět prezidentskou lóži zase obsazenou," kvitoval na začátku ceremoniálu komik David Letterman.

Galavečera se kromě Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové zúčastnili šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nebo předseda Nejvyššího soudu USA John Roberts. Vloni se akce kvůli pandemii koronaviru nekonala. Letos se všichni účastníci museli prokázat dokončeným očkováním proti nemoci covid-19.