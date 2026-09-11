Po nehodě jí lékaři řekli, že už nebude moct zpívat. Marika Gombitová se ale nevzdala

Někdejší hvězda československé popmusic Marika Gombitová, která 12. září oslaví sedmdesátiny, má dodnes v obou částech bývalé československé federace řadu příznivců, kteří na ni nezapomínají. Na Slovensku je natolik slavná, že je s ní srovnávána každá nadějná zpěvačka, která se na místní hudební scéně objeví. Její velmi emotivní píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století.
Marika Gombitová nazpívala více než 230 písní, u nejméně 60 skladeb je podepsaná jako autorka hudby. Prodala více než milion hudebních nosičů.
Gombitová se narodila ve východoslovenských Turanech nad Ondavou v rodině známého houslisty a varhaníka. Už v necelých šesti letech zpívala před publikem, ve třinácti pak vystupovala s Matadorem, kapelou svých bratrů. V polovině 70. let ji přizval do skupiny Modus Ján Lehotský. V roce 1979 poprvé obsadila třetí příčku v anketě Zlatý slavík a krátce nato zazářila ve známém televizním muzikálu Neberte nám princeznú.
Koncem roku 1980 měla Gombitová cestou z koncertu těžkou autonehodu, po níž zůstala upoutána na invalidní vozík. Po několika letech ale začala znovu zpívat a natočila několik alb (Slněčný kalendár, Mince na dne fontán, Zostaň).
„Po nehodě mi lékaři řekli, že určitě nebudu moct zpívat, ale já jsem se nevzdávala. Začala jsem trénovat zpěv, cvičení, hlasivky, ale přišla jsem na to, že bez bránice není zpěv. Takže většinu času pracuji spíš na té fyzické kondici. To znamená břišní svaly, přitahování, činky, posilovna. Snažím se tak hodinu a půl každý den,“ řekla Marika Gombitová v roce 2023 v rozhovoru pro Radiožurnál.
"Ona přijde na pódium a to publikum zapomene, že ji má litovat. To bylo jedno z jejích největších vítězství. V minulosti se skvěle pohybovala, uměla s publikem pracovat. Nyní má k dispozici jen své ruce a svou tvář. Handicap je obrovský, ale není to cítit. Zvládla všechny nástrahy," uvedl před dvěma lety textař Kamil Peteraj, který Gombitové napsal texty řady písní.
Gombitová mnohokrát bodovala v pěvecké anketě Slavík, vedle stříbrných a bronzových ocenění má i dva zlaté Slavíky z let 1997 a 1998. V roce 2016 vyšla kniha Úlomky spomienok, první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se osobně podílela.
V prosinci 2017 potěšila své fanoušky v Praze vánočním koncertem Sen Mariky Gombitové, v lednu 2024 koncertovala ve vyprodané pražské O2 areně. V roce 2018 převzala z rukou prezidenta Andreje Kisky Pribinův kříž I. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky v oblasti populární hudby. Ve stejném roce se stala první ženou, která získala Velkou cenu SOZA za celoživotní dílo.
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