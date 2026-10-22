"Plním si jeden z životních snů." Houslový virtuos Svěcený pokřtil své nové album

Na novém albu Posvěcené muzikály se setkává svět muzikálu se zvukem sólových houslí a orchestru. Nahrávky vznikly ve spolupráci s muzikálovým odborníkem, textařem a producentem Michaelem Prostějovským a pořadem Českého rozhlasu Dvojka Muzikál expres. Album, které přináší 15 známých muzikálových melodií v houslovém provedení beze slov, ve čtvrtek pokřtili v pražském Obecním domě.
Úlohy kmotrů se zhostili ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek, zpěvačka Leona Machálková, profesor Petr Neužil a producentka Katka Žbirková.
Posluchači na albu najdou hudbu ze slavných světových muzikálů a filmů. Nechybí melodie z Fantoma Opery, Cats, Jesus Christ Superstar, Wicked, Sunset Boulevard, Elisabeth, The Greatest Showman či Moulin Rouge. Českou tvorbu zastupuje skladba Karla Svobody Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?
"Nahráním nádherných muzikálových melodií pro housle s orchestrem si plním jeden ze svých životních snů. Housle mohou zpívané muzikálové melodii dát jiný rozměr a zároveň poukázat na genialitu těch, kteří ji zkomponovali. Tento malý smyčcový nástroj je dokonalou alternativou lidského hlasu. Má duši i emoci. Chybějí mu pouze slova, ale tím paradoxně nabízí jiné možnosti této nádherné hudby. Housle mají jiné frázování, nemusí se přizpůsobovat textu," uvedl Svěcený.
Myšlenka na vznik alba se zrodila po výročním koncertu Muzikál expresu v pražském Foru Karlín, který Svěcený navštívil v říjnu 2025. Tehdy mluvil s producentem Prostějovským o svém obdivu k muzikálovým áriím. Brzy nato vznikl nápad představit je v interpretaci houslového virtuosa.
"S Jaroslavem Svěceným jsme vybírali především známé světové muzikálové skladby, které jsou vhodné pro sólovou houslovou interpretaci. Muzikálové melodie tak získaly nový kabát a zároveň ukazují, že sólové housle nemusejí být spojovány pouze s vážnou hudbou," sdělil Prostějovský.
Muzikál expres přináší posluchačům Českého rozhlasu Dvojka novinky z domácího i světového muzikálového dění přes 35 let. Přes deset let zároveň pořizuje ve studiích Českého rozhlasu nahrávky známých muzikálových skladeb s předními českými interprety a rozhlasovými tělesy.
Pětašedesátiletý houslista a propagátor klasické hudby Svěcený je spoluzakladatelem několika tuzemských festivalů. V minulosti vedle hraní děl Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse nebo Antonína Dvořáka spolupracoval s interprety jako Marta Kubišová, Rudolf Rokl, Petr Malásek, skupina Jablkoň, Vašo Patejdl nebo Pavel Větrovec. Znalec historie a stavby houslí Svěcený je od roku 2008 soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje.
Ke svým 60. narozeninám Svěcený vydal dvojalbum Way of Life s filmovou a populární hudbou, swingem, jazzem i klasikou. Nahrávky natočil s dámským symfonickým orchestrem Bon Art Pops Orchestra. V srpnu 2025 vyšla kniha Jaroslav Svěcený: Za život vděčím houslím.
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