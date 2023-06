Velkou Lucernu zkusí zaplnit hned dvakrát. PJ Harvey po sedmi letech zazpívá v Praze

Svou chystanou desátou studiovou desku nazvanou I Inside the Old Year Dying představí anglická písničkářka PJ Harvey na koncertech, které se uskuteční 18. a 19. října ve velkém sále pražské Lucerny. Do české metropole se vrátí po sedmi letech.

Vstupenky budou v prodeji od příštího pátku v sítích GoOut a Ticketmaster nebo na webu Fource.cz, oznámila pořadatelská agentura Fource Entertainment, která obě akce pořádá. PJ Harvey dosud v Česku hrála dvakrát, roku 2011 právě ve velkém sále Lucerny a pět let nato ve Foru Karlín. Třiapadesátiletá zpěvačka, kytaristka a dvojnásobná držitelka ceny Mercury Prize debutovala na přelomu 80. a 90. let minulého století s hudbou kombinující rozličné žánry od alternativy přes punk po blues. Hlásila se k feminismu a vyvracela ženské stereotypy. Otevřeně zpívala o sobě i svém sexuálním životě. Související Recenze: PJ Harvey na slovenský festival Pohoda přivezla nejlepší kapelu, jakou kdy měla První album Dry vydala roku 1992. Od začátku spolupracovala s hudebníkem Johnem Parishem, který je také jedním z producentů nadcházející desky I Inside the Old Year Dying. Hudebnice ji zveřejní 7. července. Zatím představila první singl nazvaný A Child's Question, August. Podle pořadatelů pražského koncertu nové album představuje odklon od velkých témat, jakými se PJ Harvey zabývala na předešlých albech jako oceňovaném a silně politickém Let England Shake. "Měla jsem v sobě nutkání zaměřit se na něco opravdu malého - a skončila jsem u jednoho člověka, jedné vesnice," uvedla autorka. Podle agentury ČTK se rodačka z hrabství Dorset dostala k hudbě i díky rodičům, kameníkovi a sochařce, kteří jako vyznavači idejí hnutí hippies žili na ovčí farmě, kde se "vrátili k přírodě". Svou dceru Harveyovi vedli k blues, pouštěli jí také desky hudebníků Captaina Beefhearta nebo Boba Dylana, mezi rodinné přátele patřil dnes už pozapomenutý spoluzakladatel Rolling Stones Ian Stewart. První skupinu založila PJ Harvey jako teenagerka, do povědomí veřejnosti se dostala začátkem 90. let mimo jiné díky slavnému dýdžejovi stanice BBC Johnu Peelovi. Zatím naposledy vydala album The Hope Six Demolition Project odrážející příběhy lidí z Kosova, Afghánistánu nebo Washingtonu. Zpěvačka, která na koncertech nejčastěji užívá kytaru a klavír, při té příležitosti začala brát do ruky i altsaxofon. V Česku pro změnu dříve hrála na takzvanou autoharfu, což je upravená akordová citera. Singl A Child's Question, August z nového alba PJ Harvey. Foto: Steve Gullick | Video: Partisan Records

