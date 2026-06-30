Písně Zuzany Navarové v podání Ivy Marešové a filharmoniků rozezní Novou Spirálu

Koncert s názvem Zuzaně Navarové do nebes, který provede posluchače celou hudební érou výjimečné české umělkyně, slibuje jedinečný zážitek. Tvůrčí spojení Filharmonie Hradec Králové, skupiny RAZAM a zpěvačky Ivy Marešové vzniklo u příležitosti loňského významného jubilea 800 let Hradce Králové, rodného města Navarové, a 14. listopadu 2026 zamíří do pražské Nové Spirály.
Večer, kde nebudou chybět nejznámější skladby, jako Andělská, Malování, Námořnická nebo Naruby, nabídne silné emoce spojené s životem a dílem nezaměnitelné osobnosti tuzemské scény. Projekt oceňovaný odbornou kritikou i diváky naposledy sklidil obrovský úspěch na festivalu Rock for People, kde doslova okouzlil publikum.
Headliner magazín o něm napsal: “Byl to výborný koncert, který pohladil po duši, a velmi silný hudební zážitek, při kterém jako by se zastavil čas a všechna ostatní pódia utichla. Rock for People nelze než poděkovat, že i taková vystoupení přináší.”
Zpěvačka, textařka a herečka z Hradce Králové Iva Marešová, jež je spoluzakladatelkou mezinárodní skupiny RAZAM, k projektu říká: “Kdyby tato oslava Zuzanina díla nevznikla na pozadí oslav našeho společného rodného města, asi bych se do interpretace Zuzaniných písní sama nikdy nepustila. Ono mezi možnostmi prezentovat dílo někoho druhého a prezentovat sebe sama dílem někoho druhého je obrovský rozdíl. Balancujete na velmi tenké hraně mezi dvěma způsoby, jak tu interpretaci uchopit a může se stát, že si po nějaké době ani nevšimnete, že ego nepozorovaně převzalo vládu a že se chlubíte cizím peřím.”
Dodává také, že je pro ni hlídání této hranice alfou a omegou v každé chvíli, kdy Zuzaniny písně zpívá. „Věřím, že cit, pokora, respekt a láska k Zuzaně i k jejímu dílu a k tomu i potřebná dávka osobní tvůrčí svobody a kreativity, mohou vzájemně vytvářet hudební esenci, která je obohacující pro všechny zúčastněné.”
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