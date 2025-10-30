Hudba

"Právě jsem zabil člověka." Ikonický hit kapely Queen Bohemian Rhapsody slaví 50 let

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Legendární song britské rockové skupiny Queen Bohemian Rhapsody měl premiéru před 50 lety, 31. října 1975. Píseň z alba A Night at the Opera, která se stále umisťuje na nejvyšších místech v různých žebříčcích nejslavnějších rockových písní všech dob, je unikátní tím, že její autor, zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury, nejprve napsal tři písně, které pak spojil do jedné.
Skupina Queen v roce 1977 v Londýně: zleva Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury a John Deacon.
Skupina Queen v roce 1977 v Londýně: zleva Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury a John Deacon. | Foto: Profimedia.cz

V téměř šestiminutové skladbě plné změn nálady, tempa i stylu tak zní balada, opera i rock. Po uvedení životopisného filmu o Mercurym a skupině Queen Bohemian Rhapsody v roce 2018 se stala nejstreamovanější písní 20. století.

Nahrávání skladby trvalo tři týdny, přičemž největší výzvou bylo vytvoření operní části. Na té se podíleli zpěvák Freddie Mercury, kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor. Mercury, který zemřel v roce 1991 ve 45 letech, píseň označil za "falešnou operu". V baladickém počátku je píseň o zabití a přiznání viny za doprovodu piana plná pesimistických veršů o tom, že "před realitou nelze utéct". Jinde zase Mercury zpívá, že je jen chudý chlapec, který nepotřebuje soucit, v textu několikrát zmiňuje matku a zpívá i o možném odchodu ze života.

Kytarista Brian May v roce 2005 naznačil, že skladba obsahuje jemné odkazy na osobní traumata zesnulého přítele Mercuryho. Na druhou stranu v "operní" části plné chorálů a změn rytmu se to hemží jmény jako Figaro, Scaramouche, Galileo, dojde i na Belzebuba. Celé dílo, kterému chybí refrén, uzavírá tvrdá rocková pasáž a pomalá dohra za zvuku kytary a klavíru.

hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Freddie Mercury Queen Brian May Rolling Stone

