Pěvecká soutěž SuperStar se v září po pěti letech vrátí na obrazovky

V září se na obrazovky po pěti letech vrátí pěvecká soutěž SuperStar. Vítězi soutěže, která v minulosti odstartovala kariéru zpěváků jako jsou třeba Aneta Langerová, Ben Cristovao, Tereza Mašková nebo Monika Bagárová, přinese výhru dva miliony korun. Novou řadu mohou diváci sledovat od 2. září na televizi Nova a Markíza.
V osmé řadě SuperStar bude rozhodovat porota v nové sestavě Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. Chybět nebude Leoš Mareš, který přejde z poroty zpět k moderování.
"SuperStar je jedním z nejikoničtějších televizních formátů, který na Slovensku a v Česku už více než dvě desetiletí objevuje nové hudební talenty a přináší divákům silné emoce. Jsem velmi ráda, že se po pěti letech vrací na obrazovky v moderní podobě, ale se vším, co na ní diváci milují – výjimečnými hlasy, autentickými příběhy a nezapomenutelnými momenty. Věřím, že nová řada osloví nejen věrné fanoušky SuperStar, ale získá si i novou generaci diváků," uvedla Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.
Sledovanost SuperStar rok od roku klesá. První finále Česko hledá SuperStar v roce 2004, kdy vyhrála Aneta Langerová, sledovalo rekordních 3,34 milionu diváků. Finále federální československé SuperStar z roku 2009, kdy vyhrál Martin Chodúr, vidělo 2,54 milionu diváků. V pozdějších spojených česko-slovenských řadách se sledovanost stabilizovala v průměru na 700 000 až milionu diváků.
Finále sedmé a dosud poslední řady soutěže SuperStar, které se uskutečnilo 19. prosince 2021 na TV Nova, přilákalo v průměru 686 000 diváků starších 15 let. Vítězem SuperStar 2021 se stal slovenský zpěvák Adam Pavlovčin.
Do nové řady se mohli přihlásit zpěváci a zpěvačky od 15 let. Diváci budou sledovat jejich cestu od prvních castingů. Po castingových kolech následuje vyřazovací fáze, nejlepší soutěžící postoupí do semifinále a finálových kol, kde zabojují o přízeň televizních diváků.
V úvodních fázích soutěže bude o postupu rozhodovat výhradně porota. Od předem určeného kola však budou moct do rozhodování zasáhnout i televizní diváci.
Konkurencí ve sledovanosti SuperStar je taneční soutěž StarDance... když hvězdy tančí na České televizi. Její 13. řada celkově oslovila přes 4,6 milionu diváků, přičemž průměrná sledovanost jednoho dílu činila 1,6 milionu diváků a finálový večer přitáhl k obrazovkám 1,757 milionu diváků. Nová 14. řada odstartuje na ČT1 10. října 2026. V letošním ročníku se na parketu představí deset nových párů složených z českých osobností a profesionálních tanečníků.
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