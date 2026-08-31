Pět hudebních sálů i restaurace. V Praze se chystá stavba Vltavské filharmonie

Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později.
Přípravu projektu má pro pražský magistrát na starosti jeho příspěvková organizace Pražská developerská společnost (PDS). "Nejde pouze o novou kulturní budovu, ale o projekt úzce propojený s veřejným prostorem, dopravní a technickou infrastrukturou i budoucím rozvojem celé lokality. Podání žádosti o povolení záměru je důležitým krokem nejen pro samotnou Vltavskou filharmonii, ale také pro proměnu zanedbaného území Bubny-Zátory," uvedl její ředitel Petr Urbánek.
Budovu na základě mezinárodní architektonické soutěže navrhlo dánské studio BIG - Bjarke Ingels Group. Filharmonie bude zahrnovat hudební centrum s pěti hudebními sály, kreativním prostorem, restauracemi, dalšími provozy a se zázemím. Kromě toho město v okolí plánuje úpravy včetně vybudování veřejných prostranství, nového vltavského nábřeží a řady dopravních staveb.
Po získání stavebního povolení chce město vypsat tendr na stavební firmu, a pokud vše půjde bez komplikací, stavba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2028. V takovém případě by mohl být zkušební provoz filharmonie zahájen v roce 2033.
Filharmonie má mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Nové zázemí zde najde Česká filharmonie, které už technicky a kapacitně zastaralé prostory Rudolfina neumožňují plnohodnotný rozvoj, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK nebo hudební sbírky pražské knihovny. Otevřená je stále otázka financování, město vyjednává o státním příspěvku. Podpora výstavby filharmonie je obsažena v programovém prohlášení vlády. Město k financování výstavby založilo také nadační fond.
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