Pěšky po D1: Zažil jsem šílené věci, i hodina tam je peklo, říká Vladimir 518

Vítězem soutěže Ochranného svazu autorského o nejlepší jazzovou skladbu se stal trombonista a skladatel Richard Šanda. Uspěl s kompozicí The Flower She Loves The Most. Ocenění pro autora do 35 let v úterý převzal na konci pražské části Bohemia Jazzfestu. Zároveň obdržel šek v hodnotě 40 tisíc korun.

"Výhra pro mě znamená další motivaci věnovat se komponování a aranžování. Jak vypovídá sám název, píseň má lehce romantický charakter. Vycházel jsem ze sonetové formy milostných básní Williama Shakespeara, kterou do hudebního světa převedla také známá dvojice Ellington & Strayhorn na albu Such Sweet Thunder," uvedl Šanda, který skladbu zaranžoval pro big band Jazz Dock Orchestra. Ten hrává ve stejnojmenném pražském klubu.

Letošní již třináctý vítěz soutěže OSA je přes svůj mladý věk vyhledávaným hráčem působícím v předních českých bigbandech. Mimo jiné nahrál desku Prague Six s Concept Art Orchestra, účinkoval s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma či právě s Jazz Dock Orchestra. V listopadu 2016 byl nominován do Euroradio Jazz Orchestra coby vedoucí trombonové sekce. Část studií Šanda strávil v Nizozemsku, kde spolupracoval mimo jiné se saxofonistou Bobem Mintzerem nebo trombonistou Robinem Eubanksem. V roce 2019 byl vybrán do JM Jazz World Orchestra pod taktovkou Luise Bonilly, aby se zúčastnil jeho evropského turné.