Paul McCartney vydá po více než pěti letech nové album. Podívejte se na upoutávku

Legendární hudebník Paul McCartney chystá na 29. května letošního roku nové album s názvem The Boys of Dungeon Lane. Novinka není jen obyčejným sólovým albem, kterého se fanoušci dočkají po více než pěti letech, ale také sbírkou vzácných a dosud nesdílených vzpomínek spolu s písněmi inspirovanými tématem lásky. Na hluboce introspektivním albu vrací posluchače zpátky tam, kde to všechno začalo.
Než album na konci května vyjde, můžete si zkrátit čekání poslechem písně Days We Left Behind. Intimní track dokonale zachycuje emotivní jádro celého projektu.
"Pro mě je to v podstatě píseň plná vzpomínek. Název alba pochází z textu této skladby. Přemýšlel jsem právě o tom, o dnech, které jsem nechal za sebou, a často si kladu otázku, jestli píšu jen o minulosti. Ale pak si říkám: Jak bys mohl psát o něčem jiném? Je to prostě spousta vzpomínek na Liverpool. Uprostřed je tam něco o Johnovi (Lennonovi) a Forthlin Road, což je ulice, kde jsem kdysi bydlel. Dungeon Lane je kousek odtamtud," řekl McCartney pro BBC Radio 2.
James Paul McCartney se narodil v roce 1942. Rodák z Liverpoolu se proslavil především jako zpěvák a baskytarista skupiny The Beatles, ale působil i jako skladatel a producent. Poté, co se kapela v roce 1970 rozpadla, vstoupil na sólovou dráhu a se svou první ženou Lindou a Dennym Lainem založili kapelu Wings.
Od roku 1989 pravidelně koncertuje jako sólový umělec. V roce 1993 založil s Martinem Gloverem z Killing Joke hudební duo The Fireman. Kromě hudby se věnuje projektům na podporu mezinárodních charitativních organizací souvisejících s právy zvířat, lovem tuleňů, pozemními minami, vegetariánstvím či chudobou.
McCartney je samouk. Ovládá hru na baskytaru, kytaru, klávesy i bicí. Je známý svou osobitou hrou na basu (hlavně hraní s trsátkem), širokým tenorovým hlasovým rozsahem (přesahujícím čtyři oktávy) i svým eklektickým zkoumáním hudebních stylů od předchůdců rock and rollu přes pop a klasickou hudbu až po elektronickou muziku.
Jeho skladby od Beatles And I Love Her (1964), Yesterday (1965), Eleanor Rigby (1966) a Blackbird (1968) se řadí mezi nejpřehrávanější písně v historii.
