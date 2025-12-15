Pátou headlinerkou Rock for People 2026 je Halsey. Zpěvačka mnoha tváří umí překvapit

Americká zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka Halsey vůbec poprvé vystoupí v Česku. Rock for People ji oznámil v tradičním adventním kalendáři jako poslední headlinerku 31. ročníku festivalu, který se uskuteční od 10. do 14. června 2026 v královéhradeckém Parku 360.
„Je skvělé, že uzavíráme oznámení největších festivalových jmen moderní headlinerkou světové úrovně, která vévodila line-upu obřích zahraničních festivalů, jako je Reading & Leeds nebo Sziget. Jsme moc rádi, že první české vystoupení Halsey proběhne právě na Rock for People,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes.
Hudebnice, vlastním jménem Ashley Frangipane, odmítá jakákoliv žánrová pravidla. Ve své tvorbě ráda experimentuje a repertoárem umí překvapit. Za pouhou dekádu stihla získat celou řadu ocenění, včetně tří cen Billboard Music Awards a tří nominací na cenu Grammy. V roce 2020 ji pak časopis Time zařadil na seznam 100 nejvlivnějších osob světa. Všechna její alba obsadila první nebo druhou příčku hitparády Billboard 200. Vedle vlastních hitů má za sebou i metalcorovou spolupráci s Bring Me The Horizon nebo pop-punkový duet „forget me too“ s Machine Gun Kellym.
Pořadatelé upozorňují, že zájem o vstupenky na nadcházející ročník festivalu překonává loňský rekordní ročník, edice VIP a COMFY+ vstupenek se blíží vyprodání: https://rockforpeople.cz/tickets/.
Rock for People byl navíc vybrán mezi TOP 10 nejlepších festivalů v Evropě v rámci prestižních cen European Festival Awards, a to hned ve třech kategoriích – Best Major Festival, Promoter of the Year a The Event Safety Award. „Máme obrovskou radost, že se naše práce vyplácí a Rock for People je čím dál tím více vidět i na mezinárodní úrovni,“ říká ředitel festivalu Luděk Motyčka.
