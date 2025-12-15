Pátou headlinerkou Rock for People 2026 je Halsey. Zpěvačka mnoha tváří umí překvapit

Americká zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka Halsey vůbec poprvé vystoupí v Česku. Rock for People ji oznámil v tradičním adventním kalendáři jako poslední headlinerku 31. ročníku festivalu, který se uskuteční od 10. do 14. června 2026 v královéhradeckém Parku 360.
„Je skvělé, že uzavíráme oznámení největších festivalových jmen moderní headlinerkou světové úrovně, která vévodila line-upu obřích zahraničních festivalů, jako je Reading & Leeds nebo Sziget. Jsme moc rádi, že první české vystoupení Halsey proběhne právě na Rock for People,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes.
Hudebnice, vlastním jménem Ashley Frangipane, odmítá jakákoliv žánrová pravidla. Ve své tvorbě ráda experimentuje a repertoárem umí překvapit. Za pouhou dekádu stihla získat celou řadu ocenění, včetně tří cen Billboard Music Awards a tří nominací na cenu Grammy. V roce 2020 ji pak časopis Time zařadil na seznam 100 nejvlivnějších osob světa. Všechna její alba obsadila první nebo druhou příčku hitparády Billboard 200. Vedle vlastních hitů má za sebou i metalcorovou spolupráci s Bring Me The Horizon nebo pop-punkový duet „forget me too“ s Machine Gun Kellym.
Pořadatelé upozorňují, že zájem o vstupenky na nadcházející ročník festivalu překonává loňský rekordní ročník, edice VIP a COMFY+ vstupenek se blíží vyprodání: https://rockforpeople.cz/tickets/.
Rock for People byl navíc vybrán mezi TOP 10 nejlepších festivalů v Evropě v rámci prestižních cen European Festival Awards, a to hned ve třech kategoriích – Best Major Festival, Promoter of the Year a The Event Safety Award. „Máme obrovskou radost, že se naše práce vyplácí a Rock for People je čím dál tím více vidět i na mezinárodní úrovni,“ říká ředitel festivalu Luděk Motyčka.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.