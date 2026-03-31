"Paříži, jsem připravená!" svítil vzkaz na Eiffelovce. Céline Dionová chystá koncerty

Kanadská zpěvačka Céline Dionová v pondělí u příležitosti svých 58. narozenin oznámila sérii deseti koncertů, které se budou konat v září a říjnu v aréně na předměstí Paříže. Oficiálně tak potvrdila svůj návrat na pódium po šesti letech, kdy musela skončit s koncertováním kvůli pandemii a zdravotním problémům, napsala agentura AFP.
"Chtěla jsem vám říct, že se mám skvěle. Cítím se dobře, zase zpívám, dokonce i trochu tancuji. (...) Letos dostanu ten nejlepší dárek v životě. Budu mít možnost vás vidět a zazpívat vám v Paříži. (...) Jsem samozřejmě trochu nervózní, ale vděčná vám všem. Nemůžu se dočkat, až vás zase uvidím," řekla rodačka z kanadského Charlemagne v angličtině a francouzštině ve videu na sociálních sítích i na kanálu France 2.
Ve stejný moment se u Eiffelovy věže shromáždily stovky fanoušků, aby zhlédly světelnou show doprovázenou zpěvaččinými hity, včetně jejího coveru písně L'hymne à l'amour od francouzské zpěvačky Édith Piaf. Na věž se také v několika jazycích promítl vzkaz "Paříži, jsem připravená!". Právě z prvního patra památky Kanaďanka zmíněnou píseň předloni 26. července zazpívala jako součást zahajovacího ceremoniálu k letním olympijským hrám.
Deset koncertů se bude konat od 12. září do 14. října vždy ve středu a v sobotu v multifunkční hale Paris La Défense Arena, která se nachází severozápadně od Paříže a která má kapacitu 40 000 diváků. Dionová tam kromě svých největších francouzských a anglických hitů zazpívá také novou píseň, která má podle médií vyjít na jaře. Předprodej vstupenek začne 7. dubna a volný prodej o tři dny později.
Dionová musela před šesti lety ukončit koncertování, když bylo její turné Courage World Tour zahájené na konci roku 2019 několik měsíců poté zrušeno kvůli pandemii covidu-19. Doktoři pak kanadské divě v roce 2022 diagnostikovali vzácné a nevyléčitelné neurologické onemocnění SPS způsobující ztuhlost svalů a bolestivé křeče, které několikrát ohrozilo její návrat. Ten se původně plánoval na loňský rok, nakonec byl ale opět odložen.
Céline Dionová se do povědomí posluchačů dostala v roce 1995 díky úspěchu alba D'eux (1995), které je s přibližně deseti miliony prodanými kopiemi nejprodávanější francouzsky zpívanou deskou na světě. Je také interpretkou písní jako All by Myself (1996) nebo My Heart Will Go On (1997), která zazněla ve filmu Titanic. Celkem se prodalo téměř 260 milionů jejích alb ve francouzštině i angličtině. Jednou vystoupila i v České republice, a to v roce 2008 v pražské O2 areně.
