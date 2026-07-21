Ozzy se rozloučil "skvěle a dojemně". Prince temnot trápilo hned několik nemocí

Ve středu 22. července to bude rok, co zemřel Temný princ Ozzy Osbourne. Zpěvák trpěl Parkinsonovou chorobou a nádorem páteře. Svět ho znal hlavně jako frontmana metalové skupiny Black Sabbath, ale úspěšný byl i v sólové kariéře. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se rozhodl uspořádat poslední koncert na rozloučenou. Ten se konal 5. července 2025 v anglickém Birminghamu. Byl skvělý a dojemný.
Mimo Ozzyho zde vystoupily také kapely jako Metallica, Slayer nebo Pantera. Na pódiu se sešel i se svými kolegy z Black Sabbath, které o účast poprosil s odvoláním na to, že mu už nezbývá mnoho času. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu koncert symbolicky odzpíval na černém gotickém trůnu. Výtěžek z celé akce byl darován na podporu léčby Parkinsonovy choroby.
Ozzy o svém onemocnění poprvé veřejně informoval v roce 2020. O tři roky později se svou manželkou Sharon Osbournovou uzavřel dohodu o asistované sebevraždě. Pokud by ztratil důstojnost a umíral v bolestech, Sharon by ho odvezla do Švýcarska, kde měl na základě jejího rozhodnutí podstoupit eutanázii. Svá poslední léta strávil velmi aktivně. Objevil se například v několika videoklipech, a to v těch vlastních i jako host. Fanoušci měli možnost ho zahlédnout například v klipu zpěváka Yungbluda k písni The Funeral.
Třikrát více drog než člověk snese
Své poslední album s názvem Patient Number 9 vydal v roce 2022. Název desky se shoduje s titulní písní, která hovoří o Ozzyho zkušenosti s psychiatrickými zařízeními, kde jakožto alkoholik a drogově závislý strávil mnoho času. Odhaduje se, že za svůj život spotřeboval třikrát více návykových látek, než by mělo lidské tělo vydržet. Jeho závislostí tak byla výrazně zasažena i jeho rodina, která navíc čelila velkému mediálnímu tlaku spojenému s vysíláním reality show The Osbournes, kde byl zachycen jejich soukromý život.
To však nebyla jediná kontroverze spojená s jeho osobou. V osmdesátých letech byly v Americe v rámci satanistické paniky jejich desky páleny křesťanskými spolky a označovány jako temné, okultistické a satanistické. Jeho image neprospěl ani fakt, že při vystoupení v Iowě roku 1982 ukousl živému netopýrovi hlavu. Nutno ale přiznat, že Temný princ byl tehdy značně pod vlivem. Jeden z fanoušků hodil během koncertu na pódium nebohé zvíře v bezvědomí a Ozzy se do něj zakousl v domnění, že jde o gumovou hračku. Po hudební show musel být okamžitě transportován do nemocnice, aby ho mohli očkovat proti vzteklině.
Nabourané Ferrari, milující žena i boj s rakovinou
Ozzy nakonec ve spojitosti se svou závislostí několikrát podstoupil léčení a zhruba od roku 2013 abstinoval. Kvůli alkoholu neměl ani řidičský průkaz, a to až do roku 2009, kdy se po odvykací kúře rozhodl složit zkoušky. Sám si však nikdy svými řidičskými schopnostmi nebyl jistý a měl pravdu. Týden poté, co se oficiálně stal řidičem, naboural své Ferrari a za volant už se nikdy neposadil. Od té doby ho všude vozila jeho manželka a manažerka Sharon, s níž měl tři děti. Ta ostatně stála po jeho boku celý život, přes všechny skandály ho velmi milovala, a to i potom, co se jí v roce 1989 pod vlivem drog pokusil uškrtit. Na základě tohoto incidentu Ozzy podstoupil soudem nařízené léčení, a tak začala jeho cesta ke střízlivosti.
V roce 2002 jejich vztah prošel druhou náročnou zkouškou, když Sharon onemocněla rakovinou tlustého střeva. Aby zvýšila povědomí o této nemoci, celou svou léčbu natáčela a mediálně sdílela. Navíc jí byla zjištěna přítomnost genu BRCA1, který způsobuje zhoubné nádory prsu. Kvůli této mutaci pak následně podstoupila i oboustrannou masektomii (odebrání prsu). Po své zkušenosti založila neziskovou organizaci Sharon Osbourne Cancer Program, která pomáhá lidem postiženým rakovinou.
Činnost této charitativní organizace propagoval i Ozzy. On sám pak během pandemie covidu-19 daroval velký peněžní obnos na podporu zdravotnického personálu. Ve volném čase se věnoval také svým domácím mazlíčkům, v životě ho neustále doprovázeli psi a svého času i jeho milovaný opičák Melvin.
Temný princ, autor mnoha legendárních písní jako Mr. Crowley, Mama, I´m Coming Home či No More Tears, odešel v ranních hodinách 22. července 2025. "Zemřel obklopen rodinou a láskou," napsala Osbournova rodina na síti Instagram. Ozzy významně formoval celou metalovou scénu a zůstane inspirací pro mnoho dalších hudebníků.
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