Ozzy Osbourne míří do Prahy. Bude to mé poslední světové turné, tvrdí. S předkapelou dorazí i Depp

před 55 minutami

Na pražském letišti Letňany vystoupí 13. června 2018 Ozzy Osbourne. V rámci světové šňůry Farewell World Tour oslaví 50 let na scéně a více než 2500 odehraných koncertů. Turné se podle pořadatelů protáhnou až do roku 2020 a bude Ozzyho poslední. "Lidé se mě stále ptají, kdy že to půjdu do důchodu," říká Osbourne. "Tohle bude moje poslední světové turné, ale nemůžu říct, že ještě tu a tam nevystoupím.” Lístky stojí od 1490 do 1950 Kč. Jako předkapela vystoupí Hollywood Vampires, které v roce 2015 zakládali Joe Perry, Alice Cooper či Johnny Depp. Ten do Prahy také přijede. Hollywood Vampires hrají rockovou hudbu ve stylu 70. let a na jejich albu hostoval i Paul McCartney.

Související