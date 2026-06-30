OSA chystá žalobu na firmu Suno. Důvod? Trénování modelů AI na odcizené hudbě

Ochranný svaz autorský (OSA) připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí umělé inteligence (AI). ČTK to sdělil předseda představenstva OSA Roman Strejček. Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje.
Nedávný investigativní materiál magazínu The Atlantic ukázal, že firmy jako Suno nebo Udio k trénování modelů používají rozsáhlé databáze obsahující miliony skladeb. V databázích, které časopis zveřejnil, lze dohledat i písně řady českých a slovenských umělců.
"Zdokumentovali jsme, že tato služba zkopírovala originální tvorbu námi zastupovaných skladatelů a textařů. Například generuje celé refrény známých skladeb českých autorů," uvedl Strejček na dotaz ČTK. Zároveň vyzval autory, které svaz zastupuje, aby OSA poskytovali důkazy o možném neoprávněném využití své hudby.
"Nebojím se říct, že veškerý dosud vygenerovaný 'umělecký' obsah lze považovat za nelegální. A jako takový jej nelze vůbec použít, snad s výjimkou podkresu pro domácí videa," dodal Strejček v reakci na materiál magazínu The Atlantic. Podle OSA v těchto případech nelze uplatnit evropskou výjimku pro vědecké účely.
V jedné z databází se objevilo třeba jméno české kapely prazdniny. "Nemyslím si, že lidé, co mají rádi umění nebo sami dělají umění, by si mysleli, že generativní AI přináší něco pozitivního do našeho světa," řekl na instagramu hudební producent a člen kapely Michael Schneibert. "My jsme malá kapela z Česka, zcela nezávislá, nikomu jsme nedali žádné povolení využívat, aby se na naší hudbě učila AI," dodal.
Jedna z databází obsahuje 150 skladeb Daniela Landy a 133 písní od Anety Langerové, v jiné databázi se Landova tvorba objevuje dvacetkrát a Langerové 47krát. Vyhledat se zde dají také jména slovenských umělců jako Berlin Manson, Fvck_Kvlt, Bez ladu a skladu či Tublatanka.
"Náš postoj k této záležitosti je jednoznačný. Umělá inteligence může být přínosem, její rozvoj však nesmí probíhat na úkor tvůrců. Za každým dílem stojí člověk - jeho zkušenosti, životní příběh a tvůrčí rozhodnutí - a to nelze nahradit algoritmem ani ignorovat při vývoji komerčních technologických produktů," uvedla na dotaz ČTK PR manažerka Slovenského ochranného svazu autorského (SOZA) Dominika Semaňáková.
"Bez vědomí a souhlasu autorů a umělců služby AI odcizily veškerý hudební obsah z internetu, na kterém pak trénovaly generování hudby a textů," uvedl předseda představenstva OSA. Tyto služby si podle něj zkopírovaly originální nahrávky hudebních děl a uložily si jejich kopie do svých datasetů. "Některé služby se dokonce nezdráhaly obejít i bezpečnostní ochranu předplatitelských služeb, aby se k originálním nahrávkám dostaly," dodal.
Autor serveru The Atlantic ve své investigativní práci objevil čtyři obrovské datové sady písní sdílených v komunitě vývojářů AI. Největší z nich obsahuje 12 milionů skladeb, poslechnout si ji v plném rozsahu by trvalo 91 let. Databáze zahrnují hity od největších umělců, jako jsou Bad Bunny, Taylor Swiftová, Olivia Rodrigová, Sum 41, Nirvana, The Beatles nebo Miles Davis. Svá jména tam objevila i řada menších a nezávislých umělců.
Společnost Suno v soudním podání z roku 2024 uvedla, že své modely trénovala na "v zásadě všech hudebních souborech přiměřené kvality", které si mohla stáhnout z internetu. Společnost věří, že je to v souladu s americkou legislativou v oblasti autorských práv. V roce 2020 OpenAI získala z webu 1,2 milionu skladeb, aby trénovala model s názvem Jukebox, který byl výslovně určen pro generování variací existující hudby, připomněl The Atlantic.
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