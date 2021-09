Opožděný dárek k sedmdesátinám. Luboš Pospíšil vydal sólovou desku

Album Poesis Beat, které nahrál s přáteli, si Luboš Pospíšil chtěl dát jako dárek k loňským 70. narozeninám. Vzhledem k problémům způsobeným pandemií koronaviru však nakonec jubileum oslavil reedicí vinylu z roku 1986 nazvaného ... a nestřílejte na milence.

Sólové album nahrál Pospíšil až letos, neznamená však konec jeho spolupráce se skupinou 5P. "Čeká nás spousta koncertů, včetně těch přeložených kvůli pandemii," říká.

Ve studiu spolupracoval s kytaristou Liborem Mikešem Mikoškou, baskytaristou Petrem Vavříkem a bubeníkem i hráčem na klávesy Martinem Vajglem.

"Původně jsem to vnímal tak, že si ho takzvaně nadělím. Když jsem zjistil, že je to nereálné, lehce jsem zpanikařil, že to možná ani nemá cenu dělat. Pak jsem si řekl, že je to nesmysl, a naopak jsem oslovil své kamarády, jestli by do toho šli. Ti byli nadšeni a utvrdili mě v mém rozhodnutí. Tak jsem dodělal ještě dvě rozpracované písně a na jaře jsme začali natáčet," uvádí Pospíšil. Nahrávku představuje videoklip k titulní písni.

Zpěvák a skladatel vedle vlastních textů využil verše Pavla Šruta, Josefa P. Lábuse, Petra Kadlece a Jiřího Hájíčka.

"Název Poesis Beat jsem zvolil z několika důvodů. Nesouhlasím s pojmem zhudebněná poezie, pro mě je to vzájemná spolupráce s žijícím autorem. Označení zhudebněná poezie nechávám pro nežijící autory, kteří se do toho už nemohou zapojit. Také mám v repertoáru skladbu s textem takového autora, Baladu ze soutěže od Francoise Villona. Ta píseň byla součástí představení v Realistickém divadle, jinak jsem vždy pracoval s žijícími autory," říká.

Pospíšil natočil album Poesis Beat bez členů své kapely 5P, podobně jako například členové Etc… nehrají na nové a předloňské desce Vladimíra Mišíka. "Nebyla to pro mě inspirace, ten nápad jsem měl už delší dobu. I název Poesis Beat jsem použil už v případě své nahrávky Soukromá elegie, ale většina lidí si toho nevšimla," podotýká Luboš Pospíšil.

Titulní skladba Poesis Beat z nového alba Luboše Pospíšila. | Video: Supraphon

Na novém albu je také skladba Jak Lady Jane, která využitím názvu písně Rolling Stones vyvolává asociace s jeho starším songem Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku r. 1965.

Shodou okolností kompozice vychází nedlouho poté, kdy zemřel bubeník Rolling Stones Charlie Watts. "Téma textu byl nápad Pepy Lábuse, on v něm popisuje svůj osobní příběh. V souvislosti s úmrtím Wattse je to paradoxní náhoda, někdy se to tak sejde. Některé věci se obloukem vrací," konstatuje Luboš Pospíšil.

Nové písně bude naživo hrát s kapelou 5P, kterou tvoří kytarista Mirek Linhart a o generaci mladší muzikanti, klávesista Ondřej Fencl a baskytarista Martin Štec.

Po odchodu bubenice Pájy Táboříkové kapelu většinou doprovází Jakub Nývlt, za perkusemi a u vokálů se zabydlel dříve jen hostující Michal Hnátek a příležitostně na baskytaru nebo elektrickou kytaru zaskakuje Jakub Červinka.

Pospíšila v příštích dnech čeká mnoho koncertů. Na některých, například na Svatováclavských slavnostech 25. září v Kutné Hoře, ještě dodatečně pokřtí loňský vinyl. V Praze se představí 27. a 28. září v Lucerna Music Baru.

Na scéně působí Pospíšil od roku 1971, kdy se stal členem souboru C & K Vocal. Předtím hrál v různých beatových kapelách, později zahájil sólovou dráhu. Jeho prvním sólovým počinem byl v roce 1981 singl Kráska v nesnázích. Působil také jako zpěvák v jedné ze sestav skupiny Blue Effect a spolupracoval s formací Biograf.