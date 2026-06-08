Operovali jí hlasivky, a přesto bodovala v hitparádách. Bonnie Tylerová slaví 75 let

Britská zpěvačka Bonnie Tylerová, která se narodila 8. června 1951, svým charakteristickým chraplavým hlasem dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands nebo It's a Heartache, kterou v Československu proslavila i verze od Karla Gotta pod názvem Jen se hádej.
Tylerová se narodila ve velšské vesnici Skewen jako Gaynor Hopkinsová a na dráhu profesionální zpěvačky se vydala v polovině 70. let. Hned její první singl Lost in France se v britské hitparádě umístil v první desítce. Krátce po vydání premiérového alba The World Starts Tonight v roce 1977 se však zpěvaččina slušně nastartovaná kariéra ocitla v ohrožení. Lékaři totiž Tylerové diagnostikovali uzlíky na hlasivkách, k jejichž odstranění byla nutná operace.
Chirurgický zákrok na pěveckých výkonech Bonnie Tylerové nezanechal negativní stopy, soudě alespoň podle toho, že hned další singl - It's a Heartache - vzal útokem hitparády takřka po celém světě. Obdobný úspěch zaznamenalo i album Faster Than the Speed of Night, vydané v roce 1983, jehož hlavním hitem byla skladba Total Eclipse of the Heart.
Vedle vlastních nahrávek a koncertů Tylerová spolupracovala se svými kolegy z hudební branže. Tak vznikla známá písnička Islands, kterou nazpívala pro stejnojmenné album Mika Oldfielda.
Počátek 90. let přinesl zpěvačce postupný úpadek popularity. Dosud vydala 18 studiových alb, zatím poslední s názvem The Best Is Yet to Come vyšlo v roce 2021.
Tylerová několikrát vystoupila v České republice a její písně se staly inspirací i pro další české autory a interprety. Píseň Jen se hádej nazpívali kromě Karla Gotta také Waldemar Matuška a Marie Rottrová, Lucie Vondráčková zase bodovala s písní Ať je jak vítr, v originále I Need a Hero.
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