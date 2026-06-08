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Hudba

Operovali jí hlasivky, a přesto bodovala v hitparádách. Bonnie Tylerová slaví 75 let

ČTK

Britská zpěvačka Bonnie Tylerová, která se narodila 8. června 1951, svým charakteristickým chraplavým hlasem dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands nebo It's a Heartache, kterou v Československu proslavila i verze od Karla Gotta pod názvem Jen se hádej.

Bonnie Tyler performs on stage during Music For The Marsden 2020 at The O2 Arena on March 03, 2020 in London, England Credit: Ralph Metzger/Alamy Live News
Zpěvačka Bonnie Tylerová během svého vystoupení v Londýně v březnu 2020. Foto: Profimedia
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Tylerová se narodila ve velšské vesnici Skewen jako Gaynor Hopkinsová a na dráhu profesionální zpěvačky se vydala v polovině 70. let. Hned její první singl Lost in France se v britské hitparádě umístil v první desítce. Krátce po vydání premiérového alba The World Starts Tonight v roce 1977 se však zpěvaččina slušně nastartovaná kariéra ocitla v ohrožení. Lékaři totiž Tylerové diagnostikovali uzlíky na hlasivkách, k jejichž odstranění byla nutná operace.

Chirurgický zákrok na pěveckých výkonech Bonnie Tylerové nezanechal negativní stopy, soudě alespoň podle toho, že hned další singl - It's a Heartache - vzal útokem hitparády takřka po celém světě. Obdobný úspěch zaznamenalo i album Faster Than the Speed of Night, vydané v roce 1983, jehož hlavním hitem byla skladba Total Eclipse of the Heart.

Vedle vlastních nahrávek a koncertů Tylerová spolupracovala se svými kolegy z hudební branže. Tak vznikla známá písnička Islands, kterou nazpívala pro stejnojmenné album Mika Oldfielda.

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Počátek 90. let přinesl zpěvačce postupný úpadek popularity. Dosud vydala 18 studiových alb, zatím poslední s názvem The Best Is Yet to Come vyšlo v roce 2021.

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Tylerová několikrát vystoupila v České republice a její písně se staly inspirací i pro další české autory a interprety. Píseň Jen se hádej nazpívali kromě Karla Gotta také Waldemar Matuška a Marie Rottrová, Lucie Vondráčková zase bodovala s písní Ať je jak vítr, v originále I Need a Hero.

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