Odpočinout si od tíže dneška. Herec Javorský na koncertech představí své písně

Na pomezí šansonu, jazzu či lidové hudby východní Moravy i Slezska se pohybují písně, které píše herec Vladimír Javorský. Právě je vydal na debutovém albu, kde zpívá a hraje na kytaru. Produkce i aranžmá s flétnami, klarinetem či malým cimbálem se ujal Marian Friedl. "Z popěvků pasáčka vepřů se díky němu a skvělé kapele staly písničky," říká Javorský, který teď skladby představí naživo.

První koncert se uskuteční 2. prosince v ostravském klubu Parník, další 4. prosince v pražské Vodárenské věži Letná a 5. prosince v rožnovské Brillovce. Dva dny nato se herec z pražského Národního divadla představí v brněnském Klubu Leitnerova. Pražané jej mohou slyšet ještě na dvojkoncertu s Miroslavem Kemelem, plánovaném na 19. prosince na lodi Kamina kotvící u Dvořákova nábřeží.

"Bude se samozřejmě jednat o koncerty písniček z té desky a zahraje se mnou kapela, se kterou jsme desku nahráli," popisuje Vladimír Javorský.

Každý večer album pokřtí jiný kmotr. "V Ostravě to bude Jiří Sedláček, v Brně Miloš Štědroň a v Praze Jaroslav Svoboda s Miroslavem Kemelem a výtvarníci Matěj Forman a Zuzana Vojtová, která dělala grafickou podobu alba. V Rožnově pod Radhoštěm budou mít kluci z kapely svého hosta, o to to bude bohatší," doplňuje Javorský. Ten nyní na webu vybírá peníze, aby své songy mohl vydat i na vinylu.

Na desce nazvané Ještě je, kterou vydalo Indies Scope, účinkují dlouholetí spoluhráči Mariana Friedla: zpěvačka Petra Jelénková, klavírista Štěpán Flagar, kontrabasista Martin Kocián a bubeník Michal Wierzgoń. "Při zpracovávání Vláďových písní jsem se pokusil co nejvíce pochopit jeho estetické parametry a v rámci nich pak drobné intimní skladbičky rozvinout do reálných písní tak, abych v nich podtrhl jejich zvláštní, nepopsatelné kouzlo," říká Friedl, který se s hercem seznámil na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou.

Javorský tam před lety navštívil Friedlův workshop, od té doby jsou v kontaktu. Vloni tamtéž Javorský oslovil Friedla, zda by mu neprodukoval desku. Letos už tam spolu koncertovali. "Vzniklo album, které člověka okamžitě vtáhne a provede krajinami, v nichž si odpočine od tíže dneška. Vyzařuje naději a lásku," dodává Marian Friedl.

Herec nedávno řekl Radiožurnálu, že první písně začal skládat už jako patnáctiletý. Poslední dobou píše texty například cestou z metra domů. "Jinonická, tam vylezu vždycky z metra a většinou jdu večer pod hvězdama. Mám sedm minut na to, než dojdu domů. A vlastně tam se mi ta hlava vždycky nějak odpoutá," uvedl Javorský. Jeho písně mají často jednoslovné názvy jako Hvězdy, Pokoj, Ticho nebo Tráva.

Skladba Pokoj z debutového alba Vladimíra Javorského. | Video: Indies Scope

Ostravský herec, který letos oslavil šedesátiny, je znám osobitou vizáží i stylem. Kromě divadla se prosadil u filmu nebo v televizi. Poprvé se proslavil jako nesmělý vojín a opravář televizorů Kyslík z normalizačního seriálu Chlapci a chlapi, vysílaného na podzim 1988, nebo coby holič Sepp v sérii Vlak dětství a naděje od Karla Kachyni. Po revoluci účinkoval v seriálu Bylo nás pět, v novém tisíciletí například v Poste restante, Já, Mattoni či Bohémě, kde zaujal ztvárněním komika Vlasty Buriana.

Výrazné role měl také ve filmech. V Černých baronech byl nezapomenutelným vojínem Jasánkem, mezi jeho další snímky patří Nejasná zpráva o konci světa, Ene bene, Kousek nebe, U mě dobrý, Skleněný pokoj nebo v poslední době Betlémské světlo a Poslední závod.

V roce 2012 obdržel Českého lva za roli životního ztroskotance z dramatu Poupata. Nominován byl i za role ve snímcích Báječná léta pod psa, kde ztělesnil Šperka, a Milada, ve které zpodobnil politika Aloise Schmidta.

Javorský si vedle filmu a divadla získává hudební publikum. Ať už sólovými výstupy s kytarou či ukulele v rukou, nebo jako spoluhráč Miroslava Kemela či příležitostně kapely Traband.

Loni s kolegou z Národního divadla Igorem Orozovičem v písni Hippokratova armáda poděkoval lékařům a zdravotním sestrám za jejich nasazení v boji proti koronaviru. Ke skladbě vznikl klip s desítkami osobností české kultury.